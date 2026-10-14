Dienestiem būs paplašinātas iespējas vērsties pret draudiem uz robežas, norāda Kulbergs
Valdība lēmusi, ka Valsts robežas apsardzībā iesaistītajiem dienestiem būs paplašinātas iespējas vērsties pret draudiem uz Latvijas robežas. "Ir nepieļaujami, ka mūs testē," Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" norādījis premjerministrs Andris Kulbergs.
"Ir nepieļaujami, ka mūs testē. Nevar būt tā, ka mūs [situāciju uz robežas] eskalē un mēs nepielietojam pretī mums esošos līdzekļus. [..] Mēs esam pagarinājuši operāciju "Vilkatis" līdz 1. janvārim, kas arī nav normāli, ka mums jāiesaista tik daudz darbinieku, lai atgrūstu šo spiedienu uz robežas," pauda premjers.
"Ir jādod iespēja [dienestiem] reaģēt uz šādiem mēģinājumiem ar kinētisku līdzekļu pielietošanu," norādīja Kulbergs, uzsverot, ka dienestam tiks paplašinātas pilnvaras.
Premjers uzsvēra, ka Latvijai uz šīm provokācijām ir jāatbild, jo tas ir mūsu robežas un drošības jautājums. Jau ziņots, ka oktobra sākumā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas tika novērota īpaši agresība provokācija, kad maskās tērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģināja pār robežu Latvijā nogādāt robežpārkāpēju grupu. Ar pavadoņiem robežu nelegāli šķērsot centās vismaz 20 nelegālie migranti. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja.
Vēlāk vietnē "Telegram" tika publicēts anonīms video, kurā atbildību par notikušo it kā uzņēmusies grupa no Baltkrievijas "Melnie rusi". LTV aptaujātie eksperti bijuši skeptiski par šādas aktīvistu pašizveidoptas un faktiski nezināmas grupas reālu pastāvēšanu, jo tādu agresorvalstīs neļautu izveidot specdienesti.
Arī NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts vērtēja, ka šāda grupējuma nav, bet tas, kas notiek uz robežas, ir informācijas operācija, kuru realizē specdienesti. "Mērķis ir uzkurināt emocionālo aspektu, it īpaši tām cilvēku grupām, kas tiešām par to satraucas. Es pieņemu, varbūt baltkrievi grib tā kā parādīt - ka mēs tie neesam. (...) Neļausim sev pūst miglu acīs! Tas, kas notiek uz robežas, ir pa tiešo saistīts gan ar Baltkrievijas, Krievijas varas iestādēm. Tas, ko viņi tur tagad taisa, tā ir tīrā informācijas operācija."
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