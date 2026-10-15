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Šodien 06:23
Bankomāts “aprija” manu bankas karti. Kā rīkoties tālāk? Skaidro banka
Dodoties izņemt skaidru naudu, var gadīties nepatīkams pārsteigums – bankomāts pēkšņi neatdod bankas karti. Šāda situācija var radīt pamatīgu satraukumu, īpaši tad, ja tas notiek ārzemēs un līdzi nav ne otras maksājumu kartes, ne skaidras naudas.
Kāpēc bankomāti mēdz “aprīt” kartes, vai tās iespējams atgūt un kā šādā situācijā pareizi rīkoties, Jauns.lv skaidroja “Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.