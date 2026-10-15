Bankomāts “aprija” manu bankas karti. Kā rīkoties tālāk? Skaidro banka
Foto: Ieva Leiniša/LETA
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Bankomāts “aprija” manu bankas karti. Kā rīkoties tālāk? Skaidro banka

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

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Dodoties izņemt skaidru naudu, var gadīties nepatīkams pārsteigums – bankomāts pēkšņi neatdod bankas karti. Šāda situācija var radīt pamatīgu satraukumu, īpaši tad, ja tas notiek ārzemēs un līdzi nav ne otras maksājumu kartes, ne skaidras naudas.

Bankomāts “aprija” manu bankas karti. Kā rīkoties ...

Kāpēc bankomāti mēdz “aprīt” kartes, vai tās iespējams atgūt un kā šādā situācijā pareizi rīkoties, Jauns.lv skaidroja “Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

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