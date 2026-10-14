Valmierā iemūrē pamatakmeni jaunai militārās tehnikas ražotnei
Trešdien, 7. oktobrī, Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā svinīgā pasākumā tika iemūrēts jaunās “Patria Latvia” militārās tehnikas ražotnes pamatakmens, kā arī uzņēmums “General Dynamics European Land Systems” (GDELS) – “Santa Bárbara Sistemas” oficiāli nodeva Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) pirmo kājnieku kaujas mašīnu “Mednieks” (HUNTER).
Jaunā “Patria Latvia” ražotne būs jau otrā šāda veida ražotne Valmierā līdztekus rūpnīcai “Defence Partnership Latvia”. Jaunajā objektā paredzēts ražot Patria 6×6 bruņutransportierus un GDELS kājnieku kaujas mašīnas “Mednieks”, nodrošināt to pilna dzīves cikla atbalstu, kā arī īstenot citus aizsardzības nozares projektus. Kopējās “Patria” investīcijas jaunās ražotnes projektā sasniedz turpat vai 8 miljonus eiro, ietverot Eiropas Savienības finansējumu (projekta nr. 5.1.1.1/3/26/A/008). Ražotnes būvniecību plānots pabeigt 2027. gada trešajā ceturksnī.
“Jaunā ražotne ir būtisks nākamais solis Latvijas aizsardzības industrijas attīstībā. Tā ļaus ne tikai paplašināt Patria 6×6 bruņutransportieru ražošanu, bet arī Latvijā nodrošināt GDELS kājnieku kaujas mašīnu ‘Mednieks’ komplektēšanu un pilna dzīves cikla atbalstu. Veidojot šādas industriālās spējas Latvijā un iesaistot vietējos uzņēmumus, mēs stiprinām piegādes drošību, attīstām tehnoloģiskās kompetences un nodrošinām, ka Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamais atbalsts ir pieejams tepat Latvijā,” norāda “Patria” viceprezidents jaunu biznesa virzienu attīstībai un uzņēmumu “Patria Latvia” un “Defence Partnership Latvia” izpilddirektors Uģis Romanovs.
“Uzsākot šīs teritorijas attīstīšanu militārās ražošanas vajadzībām, tas pašvaldībai bija jauns un izaicinājumiem pilns ceļš. Šodien redzam, ka tas ir bijis pareizs un tālredzīgs lēmums – pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā drošība un valsts aizsardzības spēju stiprināšana ir visu mūsu visaugstākā prioritāte. Esmu patiesi lepns, ka Valmiera kļūst par spēcīgu aizsardzības industrijas un augstas pievienotās vērtības ražošanas centru, kurā savu klātbūtni paplašina starptautiski nozares līderi. Mūsu mērķis ir nodrošināt labākos apstākļus uzņēmējdarbībai un investīcijām, tāpēc īpaši būtisks ir valsts atbalstītais projekts militārās dzelzceļa rampas izbūvei tepat blakus ražotnei, ko plānots pabeigt jau nākamgad. Tas ievērojami atvieglos loģistiku un tehnikas pārvadājumus. Valmieras novada pašvaldība ir bijusi un būs uzticams partneris investoriem un valstij jaunu, vērienīgu projektu īstenošanā,” uzsver Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Vienlaikus ar ražotnes pamatakmens iemūrēšanu tika atzīmēts nozīmīgs sasniegums valsts aizsardzības spēju stiprināšanā – uzņēmums “GDELS” nodeva NBS pirmo Latvijā komplektēto kājnieku kaujas mašīnu “Mednieks”. Līgums starp “GDELS” – “Santa Bárbara Sistemas” un Aizsardzības ministriju paredz līdz 2029. gadam Latvijai piegādāt kopumā 84 šādas kaujas mašīnas, nodrošinot vismaz 30% vietējās industrijas iesaisti.
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“Mednieks” ir jaunākās paaudzes ASCOD kāpurķēžu platforma, kas īpaši izstrādāta atbilstoši Latvijas prasībām un operacionālajām vajadzībām, nodrošinot augstu ugunsjaudu, modulāru aizsardzību un savietojamību ar NATO aprīkojumu. Pirmais transportlīdzeklis NBS oficiālā lietošanā nodots nepilnu pusotru gadu pēc līguma parakstīšanas. Šobrīd sadarbībā ar Latvijas aizsardzības industriju un “Patria Latvia” norisinās arī inovatīvas pretdronu (Counter-UAS) koncepcijas testēšana un integrēšana “Mednieks” platformā.
“Kājnieku kaujas mašīnu piegāde ir nozīmīgs solis Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā. Tās būtiski paaugstinās mūsu mehanizēto vienību mobilitāti, aizsardzību un ugunsjaudu, kā arī sekmēs Nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar NATO sabiedrotajiem. Īpaši svarīgi, ka šīs programmas īstenošanā aktīvi iesaistās Latvijas aizsardzības industrija: mēs ne tikai iegādājamies modernu tehniku, bet arī attīstām valsts vietējās industriālās un tehnoloģiskās spējas. Tas ir apliecinājums tam, ka Latvija spēj īsā laikā realizēt sarežģītus projektus un mērķtiecīgi investēt savas valsts drošībā,” norāda aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
“Pirmā HUNTER nodošana ir GDELS-SBS, mūsu Latvijas aizsardzības industrijas partneru, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kopīga darba rezultāts. Papildus Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanai programma ir arī piemērs vietējās industriālās kompetences attīstībai un stiprina valsts aizsardzības tehnoloģisko un industriālo bāzi. Tā arī parāda, kā ciešāka Eiropas sadarbība aizsardzības un industrijas jomā var nodrošināt aizsardzības spējas ātrāk, vienlaikus stiprinot nacionālo industriju un kolektīvo drošību,” uzsver GDELS – “Santa Bárbara Sistemas” izpilddirektors Alehandro Peidžs (Alejandro Page).
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Par “Patria”
“Patria” ir mūsdienīgs un starptautisks aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmums ar vairāk nekā 100 gadu darbības pieredzi. Ar augsti kvalificētiem ekspertiem un biznesa virzieniem Protected Mobility, Defence and Weapon Systems un Sustainment Solutions, uzņēmums nodrošina uzticamu atbalstu uz sauszemes, jūrā un gaisā. “Patria” darbojas Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Latvijā, Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā, Polijā, Slovākijā un Japānā. Uzņēmums pieder Somijas valstij (50,1 %) un Norvēģijas “Kongsberg Defence & Aerospace AS” (49,9 %), kā arī tā īpašumā ir 50 % Norvēģijas “Nammo” daļu.
Par “GDELS”
Uzņēmums “General Dynamics European Land Systems” (GDELS), kura galvenā mītne atrodas Madridē, Spānijā, ir globālā kosmosa un aizsardzības uzņēmuma “General Dynamics Corporation” Eiropas biznesa vienība. “GDELS” militārās mobilitātes risinājumu klāstā ietilpst bruņumašīnas uz riteņiem un kāpurķēdēm, mobilie tilti, kā arī artilērijas sistēmas. Katru dienu 50 klienti visā pasaulē, tostarp 20 NATO un ES valstis, paļaujas uz “GDELS” 3000 darbinieku zināšanām un prasmēm ražotnēs Spānijā, Šveicē, Vācijā, Austrijā, Rumānijā, Dānijā un Čehijā.