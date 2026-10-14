Nedēļas nogalē vietām Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs līdz -2 grādiem
Nedēļas nogalē gaisa temperatūra vietām noslīdēs līdz -2 grādiem, vēsta sinoptiķi.
Šīs nedēļas otrajā pusē vietām - lielākoties Kurzemē - gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš galvenokārt būs lēns, piekrastē dažkārt pūtīs stiprāks dienvidu vējš. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs vietām valsts austrumu daļā pazemināsies līdz 0..-2 grādiem, pārējā Latvijā tā saglabāsies virs nulles. Dažviet veidosies migla. Maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+15 grādi.
Sagaidāms, ka nākamās nedēļas lielāko daļu laikapstākļus noteiks anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, tomēr debesis var klāt mākoņi. Gaisa temperatūra krasi nemainīsies.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs aukstāks - vidējā gaisa temperatūra noslīdēs divus grādus zem normas. Pēdējā mēnesī visas diennaktis Latvijā bijušas siltākas par normu.