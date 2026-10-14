Izmaiņas autobusu kustībā skolēnu rudens brīvlaikā.
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Šodien 10:03
Izmaiņas autobusu kustībā skolēnu rudens brīvlaikā
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām maršrutu autobusu kustības sarakstos skolēnu rudens brīvlaikā, no 19. līdz 23. oktobrim.
Vairāki reisi no Valmieras autoostas, Rūjienas autoostas, Valkas autoostas un Smiltenes autoostas, kā arī Dikļu skolas tiks slēgti, tāpat arī vairāki reisi tiks atjaunoti. Saraksts skatāms uzņēmuma tīmekļvietnes vtu-valmiera.lv sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”.