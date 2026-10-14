Izmaiņas autobusu kustībā skolēnu rudens brīvlaikā
Foto: Valmieras novads
Izmaiņas autobusu kustībā skolēnu rudens brīvlaikā.
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Izmaiņas autobusu kustībā skolēnu rudens brīvlaikā

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SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām maršrutu autobusu kustības sarakstos skolēnu rudens brīvlaikā, no 19. līdz 23. oktobrim.

Izmaiņas autobusu kustībā skolēnu rudens brīvlaikā...

Vairāki reisi no Valmieras autoostas, Rūjienas autoostas, Valkas autoostas un Smiltenes autoostas, kā arī Dikļu skolas tiks slēgti, tāpat arī vairāki reisi tiks atjaunoti. Saraksts skatāms uzņēmuma tīmekļvietnes vtu-valmiera.lv sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”.

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