Valmiermuižas brīvdabas klase un parks kļūst par kopienas mācīšanās un satikšanās vietu
Projektā „Kopienas prasmes un vēstures mantojums mūsdienu vidē” Valmiermuižas brīvdabas klase un parks tika iedzīvināts kā aktīva kopienas mācīšanās un satikšanās vieta, organizējot trīs bezmaksas praktiskas meistarnīcas Valmieras novada bērniem un jauniešiem no 7 gadu vecuma un arī pieaugušajiem.
Meistarnīcu cikls atjaunoja Valmiermuižas vēsturisko izglītības tradīciju mūsdienīgā formā. Darbnīcās dalībnieki varēja iepazīt muižas arhitektūru, vēsturiskos rakstus un dabu, transformējot tos praktiskos dizaina un mākslas darbos.
- 12.08. „Gaismas spēles. Muižas vitrāžu stāsti”. Iepazīstot Valmiermuižas vēsturisko logu formas un arhitektūru, dalībnieki veidoja paši savu vitrāžu, izmantojot krāsainas plēves un papīru.
- 26.08. un 19.09. „Rakstu nospiedumi. Spiedogi”. Izmantojot īpaši izstrādātus spiedogus ar Valmiermuižas torņa vēsturisko sienu gleznojumu rakstu fragmentiem, tika radīti unikāli papīra un auduma dizaini.
Darbnīcās dalībnieki apguva praktiskas lietišķās mākslas un dizaina prasmes, stiprināja radošo pašapziņu un iepazina Valmiermuižas kultūrvēsturisko un dabas mantojumu. Kopīga darbošanās ārpus digitālās vides veicināja starppaaudžu sadarbību, piederības sajūtu savai dzīvesvietai un vietējās kopienas saliedētību.
Meistarnīcu „RAdiDAri” vadītāja stāsta: „Kopumā radošās meistarnīcas vērtēju ļoti pozitīvi. Šoreiz lielāks uzsvars tika likts tieši uz bērniem un jauniešiem, kuri bija patiesi ieinteresēti darboties. Īpaši liela interese bija par spiedogu darbnīcām, kur bērni un jaunieši varēja iziet visu procesu – paši gatavoja spiedogus, domāja rakstus un apdrukāja maisiņus. Pirmajā spiedogu meistarnīcā tapa arī kopdarbs – apdrukāts galdauts, ko tagad varēsim praktiski izmantot citās darbnīcās.
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Šādas darbnīcas noteikti vajag turpināt! Sarunās jaunieši minēja, ka vasara tomēr būtu labākais laiks šādiem pasākumiem, jo tad laikapstākļi ir patīkamāki, nav uzkrājies nogurums no skolas lietām. Nākotnē būtu vērtīgi veikt arī nelielu aptauju gan jauniešu, gan senioru vidū, lai noskaidrotu, kādas tēmas viņus visvairāk interesē. Tāpat nākotnē noteikti gribētos noorganizēt kopīgas nodarbības sākumskolas bērniem un senioriem.”
Ar šīm aktivitātēm iedzīvināta Valmiermuižas klase un parks, rosinot ikvienam interesentam veidot savus notikumus. Valmiermuižas brīvdabas klase ir mūsdienīgs paviljons, kurā aicina interesentus pieteikt savu pasākumu un izmantot šo vietu nodarbībām, darbnīcām, tikšanās reizēm vai pasākumiem. Klasē pieejamas pārvietojamas sēdvietas līdz 30 personām, kā arī, pēc nepieciešamības, apgaismojums, papildu sēdvietas un citi tehniskie risinājumi. Valmiermuižas brīvdabas klase atrodas Valmiermuižas parkā un pieejama bezmaksas.