Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina uz krāšņo ķirbjaugu un paprikas izstādi
Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina uz krāšņo izstādi „Ķirbjaugi un paprika 2026”, kur apmeklētāji varēs novērtēt bagātīgo ķirbjaugu un paprikas ražu, apskatīt simtiem dažādu šķirņu, nobalsot par skaistāko ķirbi izstādē un, iespējams, iegūt vienu ķirbi dāvanā.
Šajā gadā izstādē būs redzamas ap 300 ķirbjaugu šķirnes, arī mazāk pazīstami eksotiskie augi, piemēram, momordikas, melotrijas, tladiantas, fizāļi, ciklanteras un kivano. Varēs apskatīt ap 60 šķirņu paprikas, kuru svara variācijas ir no 20 līdz 500 gramiem, bet krāsojums – no sārta, dzeltena un oranža līdz karmīnsarkanam un violetam, daudzkrāsainam un svītrainam. Īpašs akcents šī gada izstādē būs 40 dažādu veidu čili, kas pārsteigs gan čili gardēžus, gan tos, kuriem patīk dekoratīvi augi ar neparastām lapām un augļu izskatu.
Izstādi organizē Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu klubs „Tomāts”. Ģimenes dārzniecība „Neslinko” piedāvās apskatei trīs pašu selekcionētās ķirbju šķirnes un divu šķirņu lagenārijas – viena no tām, iespējams, ir garākā, kas Latvijā izaudzēta (šobrīd 190 cm). Dārzniecība „Neslinko” plāno dot iespēju izstādes apmeklētājiem samērīties ar šo īpaši garo ķirbjaugu. Valentīna Cuznetova no Talsiem apskatei piedāvās septiņas lagenāriju šķirnes. Linda Gintēna un Marija Tocupe no Jelgavas novada pārsteigs ar dekoratīvo ķirbju daudzveidību. Sarma Žarčinska no Ulbrokas izstādes klāstam pievienos dažādus kabačus, Darja Jureviča no Rīgas iepazīstinās ar saviem eksotiskajiem augiem, savukārt Maijas Čerjakas Carnikavā izaudzēto šķirņu vidū būs ne tikai iecienītās paprikas, bet arī viņas mīļais ķirbis „Gustiņš”, kas jau divus gadus pēc kārtas izstādes apmeklētāju balsojumā ieguvis godpilno pirmo vietu.
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Izstādē ikviens interesents varēs saņemt konsultācijas par dārzeņu audzēšanu, kā arī iegādāties dārzeņu sēklas no kolekcionāriem, kuri reģistrēti Valsts augu aizsardzības dienestā. Ikvienam būs iespēja nobalsot par, viņaprāt, skaistāko ķirbi, turklāt šogad ir sagatavots īpašs pārsteigums – trīs balsotāji dāvanā saņems izstādes dalībnieku izaudzētos ķirbjus. Plašāka informācija par to oktobra pēdējā nedēļā tiks publicēta tīmekļa vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv, kā arī muzeja sociālo mediju Facebook un Instagram kontos.
Izstādes „Ķirbjaugi un paprika 2026” 21.–25.10.2026. darbalaiks:
T. (21.10.) 10.00–17.00
C. (22.10.) 10.00–17.00
P. (23.10.) 10.00–17.00
S. (24.10.) 10.00–17.00
Sv. (25.10.) 10.00–17.00