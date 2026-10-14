Latvijā sagaidīts šoruden pirmais sals
Naktī uz trešdienu gaisa temperatūra vietām Latvijā noslīdēja zem nulles, ziņo "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Saskaņā ar LVC datiem uz A3 šosejas starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts bija -0,9 grādi, savukārt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) novērojumu tīklā zemākā gaisa temperatūra bija +0,4 grādi divos naktī Alūksnē.
Plkst. 5 gaisa temperatūra bija no +1,6 grādiem Alūksnē līdz +12,9 grādiem Liepājas ostā. Relatīvais mitrums 80-100%. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām Kurzemē nedaudz līst. Dažviet dūmaka. Pūš lēns līdz mērens dienvidu vējš, Dienvidkurzemes krastā tas brāzmās pastiprinājies līdz 16 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte ļoti laba. Rīgā termometri rāda +9 grādus, pūš dienvidu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē.
Dienas laikā gaidāms lietus
Dienas laikā sākot no valsts rietumiem, daudzviet Latvijā gaidāms lietus, nokrišņi galvenokārt būs nelieli un īslaicīgi. Sinoptiķi prognozē, ka debesis lielākoties būs apmākušās. Pūtīs mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, dažviet piekrastē - 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, nedaudz un īslaicīgi līs, dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem. Laikapstākļus ietekmē ciklons Zviedrijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1016 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1022 hektopaskāliem Latgalē.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +7,9 grādiem Alūksnē līdz +14,1 grādam Ventspilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 13. oktobrī bija +34 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -7 grādi Somijā, Krievijā un kalnos Eiropas dienvidaustrumu daļā.