Gribēja nošaut alni, bet noķēra nelegālos migrantus. Krāslavas novada mednieks stāsta par piedzīvoto
Sestdien Krāslavas novada Asūnes pagastā mednieki palīdzēja robežsargiem notvert astoņus nelegālos migrantus, kuri Latvijā mēģināja iekļūt no Baltkrievijas. Vietējās mednieku biedrības pārstāvis pastāstījis, ar kādā bīstamām sekām bija riskējuši migranti.
Mednieku biedrības “MB Konstantinova” medību vadītājs Ivars Kekers pastāstīja, ka medību laikā pamanīja krūmos slēpušos migrantus. “Viņi nesaprata, kas vispār notiek, kāpēc visi bļauj un šāvieni gaisā. Nevar saprast, vai viņi bija nobijušies vai visi no aukstuma trīcēja”.
Izrādās, ka migranti bija diezgan tālu tikuši Latvijas teritorijā, jo no medību laukiem ir 25 kilometri līdz Baltkrievijas robežai. Šis bijis pirmais gadījums, kad vietējie mednieki sastapuši nelegālos migrantus, un viņi brīdina, ka šāda “tikšanās” var beigties arī nāvējoši. Kekers uzsver, ka mednieki var netīšām trāpīt cilvēkiem, piemēram, ja viņi izskrien aļņu medību teritorijā.
Latvijas Televīzija vēsta, ka šo migrantu grupu ķēra jau no 8. oktobra, izmantojot arī suņus. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks Māris Pukinskis norādīja, ka kādā purva rajonā migrantu pēdas bija pazaudētas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka robežsargi saņēma informāciju no Konstantinovas medību kolektīva medniekiem, kuri Asūnes pagastā bija konstatējuši astoņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Valsts robežsardzes amatpersonas nekavējoties ieradās notikuma vietā un atturēja personas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
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Robežsardze norāda, ka tai ilgstoši izveidojusies laba sadarbība ar pierobežas iedzīvotājiem, tostarp mednieku kolektīviem, un aicina arī turpmāk ziņot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem pierobežā.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā tika sākta operācija “Vilkatis”, kas ir Latvijas mērķēta un koordinēta reakcija uz hibrīdo apdraudējumu — instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas. Operācijas mērķis ir būtiski samazināt nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē. Operāciju plānots turpināt līdz 31. decembrim.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), viņi aicināti nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu, zvanot pa tālruni 65403777, mobilo tālruni 22020361 vai rakstot uz e-pastu dap.od@rs.gov.lv.