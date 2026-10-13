Dzērusi sieviete Liepājā neatver durvis policijai, pie raudošā bērna nākas līst pa logu
Pirmdienas vakarā Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, kādā īpašumā sieviete lieto alkoholu bērnu klātbūtnē. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi dzirdēja, ka dzīvoklī raud bērns, taču sieviete nebija spējīga atvērt durvis, un policija bija spiesta rīkoties radikāli.
Tā kā radiniekus nebija iespējams sazvanīt un pastāvēja risks bērna veselībai un drošībai, notikuma vietā izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, lai nodrošinātu iekļūšanu dzīvoklī, paziņoja Valsts policija.
Pulksten 20.13 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, kādā dzīvoklī sieviete lieto alkoholu bērnu klātbūtnē. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas ieradās notikuma vietā, taču sieviete nebija spējīga atvērt dzīvokļa durvis. Likumsargi dzirdēja, ka dzīvoklī raud bērns un centās sazināties ar radiniekiem ar cerību, ka kāds varēs atvērt durvis ar savu atslēgu, taču radinieki tajā brīdī nebija sasniedzami. Tā kā pastāvēja risks bērna veselības un dzīvības apdraudējumam, policisti uz notikuma vietu izsauca Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai tiktu dzīvoklī.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, izmantojot autokāpnes, nokļuva uz sievietes balkona un mēģināja caur logu pārliecināt sievieti labprātīgi atvērt balkona vai dzīvokļa durvis, taču sieviete, turot bērnu rokās, kliedza, ka to nedarīs. Rezultātā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, lai iekļūtu dzīvoklī, izsita logu.
Sieviete, spriežot pēc ārējā izskata un uzvedības, iespējams, atradās alkohola reibumā, taču atteicās veikt alkohola pārbaudi. Uz notikuma vietu izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kuras darbinieki apskatīja aptuveni gadu veco bērnu un apstiprināja, ka ar zēna veselību viss ir kārtībā. Pēc tam bērns nodots radiniecei.
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Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Par notikušo ir informēta bāriņtiesa un sociālais dienests. Valsts policijas amatpersonas, aptaujājot nama iedzīvotājus, noskaidroja, ka viņi nebija dzirdējuši par problēmām šajā ģimenē un no malas nekas par tām neliecināja. Taču radinieki gan apstiprināja, ka sievietei ir problēmas ar alkoholu.
Likumsargi apsekoja arī sievietes dzīvesvietu, taču dzīvoklī bija labi sadzīves apstākļi – bērniem bija savas istabas, nebija manāma nekārtība, taču pie izlietnes atradās alkohola pudeles.
Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Par soda apmēru šādos gadījumos lemj pašvaldības administratīvā komisija.
Valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un informēt par šādiem un līdzīgiem gadījumiem. Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību!