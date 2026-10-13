Ar krāšņu koncertu un dejām aizvadīts Senioru saiets Jaunolainē
Jaunolaines Kultūras namā norisinājās jau divdesmitais Olaines novada Senioru saiets “Ceļojums apkārt pasaulei”, vienojot 148 dalībniekus krāšņā koncertā un ballē ar viesiem no Siguldas, Kokneses un Mārupes. Pasākumā godināja vietējās senioru biedrību vadītājas un radīja sirsnīgu kopības sajūtu, ko veidoja spilgti priekšnesumi un rūpīgi sarūpēta svētku atmosfēra.
10. oktobrī Jaunolaines Kultūras namā notika jau divdesmitais Olaines novada Senioru saiets “Ceļojums apkārt pasaulei”, kas aicināja ikvienu klātesošo doties krāšņā un muzikālā piedzīvojumā. Pasākumu atklāja koncerts “Ar dziesmu apkārt pasaulei”, kurā ar spilgtu un enerģisku priekšnesumu skatītājus priecēja Anna Dribas un Agris Ričs, fantastiskās dejotājas Alina Safronova un Jūlija Dmitrienko, kā arī Olaines Kultūras nama eksotisko deju kolektīvs “Oriental Flowers”.
Pasākuma svinīgajā daļā Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Līga Gulbe un Olaines Kultūras centra vadītāja Rūta Bergmane sveica Senioru dienā teica vissirsnīgākos pateicības vārdus senioru biedrību vadītājām:
Ausmai Konošonokai (Olaines novada senioru biedrības “Pīlādzis” valdes priekšsēdētāja);
Ārijai Spuņģei (Olaines novada senioru biedrības “Liepas” valdes priekšsēdētāja).
Pateicoties viņu darbam, rūpēm un enerģijai, senioru kopiena Olaines novadā ir tik saliedēta un aktīva.
Šie svētki pulcēja kuplu apmeklētāju loku — kopā 148 dalībniekus. Īpašs prieks bija uzņemt ciemiņus: pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja seniori no Siguldas, Kokneses un Mārupes, padarot kopā būšanu vēl sirsnīgāku un draudzīgāku.
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Pēc svinīgās daļas un koncerta visi klātesošie tika aicināti uz svētku balli, kur par līksmu noskaņu, dejām un skanīgām melodijām rūpējās mūziķi Dins un Dženifere Sumeragi.
Liels paldies Jaunolaines Kultūras nama kolektīvam un biedrībai “Pīlādzis” par pasākuma organizēšanu, mājīgās atmosfēras radīšanu un ieguldīto sirds siltumu!