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Šodien 11:11
Notiek Tirgus ielas pārbūve Pāvilostā
Pāvilostā sākta Tirgus ielas pārbūve, kuras ietvaros līdz jūrai tiks izbūvēts ap 400 m asfalta un 50 m laukakmens bruģa segums, īslaicīgi ieviešot satiksmes ierobežojumus. Projekta izmaksas ir 353 259,50 eiro, no kuriem 233 098,42 eiro sedz EJZAF un 120 161,08 eiro – Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Pāvilostā notiek Tirgus ielas pārbūves būvdarbi, kuru ietvaros izbūvēs asfaltbetona segumu apmēram 400 metru garumā un laukakmens bruģi apmēram 50 metru garumā no Smilšu ielas līdz nobrauktuvei uz jūru.
Būvdarbu laikā iespējami satiksmes ierobežojumi, tādēļ aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus sekot līdzi informācijai par satiksmes organizācijas izmaiņām un ievērot uzstādītās ceļa zīmes. Būvdarbu laikā netiek liegta piekļuve pie īpašumiem.
Būvdarbus veic SIA “A-Land”, būvuzraudzību nodrošina SIA “SB Uzraudzība”, autoruzraudzību SIA “Ceļu inženieri”.
Dienvidkurzemes novada teritorijā projektu konkursus EJZAF fonda finansējuma piesaistīšanai organizē vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība”.
ZINĀŠANAI
- Projekta Nr. 25-02-UL05-U31421.103-000003, “Tirgus ielas pārbūve Pāvilostā zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē”,
- kopējās projekta izmaksas pēc iepirkumiem projektēšanai un būvniecībai un cenu aptaujas būvuzraudzībai -353 259,50 eiro,
- no tām Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda finansējums (EJZAF) 233 098,42 eiro,
- Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums 120 161,08 eiro.