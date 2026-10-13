Liepājā aizvadītas Arhitektūras dienas 2026
Liepājā 8.–9. oktobrī notikušās Arhitektūras dienas 2026 pulcēja gandrīz 90 nozares profesionāļu, lai diskutētu par publiskās telpas lomu un “kultūrtirgus” ideju kā mūsdienu satikšanās vietu. Divu dienu lekcijas, diskusijas un darbnīcas radīja priekšlikumus apkaimju centru stiprināšanai un iekļāva konkrētus risinājumus Liepājas teritorijām.
8. un 9. oktobrī Liepājā norisinājās Arhitektūras dienas 2026, pulcējot teju 90 arhitektus, pilsētplānotājus un pašvaldību speciālistus no visas Latvijas. Šogad pasākuma centrālā tēma bija “Kultūrtirgus – vieta, kur cilvēki satiekas”, aicinot diskutēt par publiskās telpas nozīmi, pilsētas identitāti un iespējām stiprināt apkaimju centrus kā aktīvas sabiedriskās dzīves un kultūras telpas.
Arhitektūras dienas, atzīmējot Pasaules arhitektūras dienu, organizēja Liepājas būvvalde sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību (LAS). Divu dienu garumā Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājās lekcijas, pieredzes apmaiņa, diskusijas un radošās darbnīcas, pievēršoties gan arhitektūras nozares aktualitātēm, gan pilsētvides attīstības izaicinājumiem.
Šī gada Arhitektūras dienu tēma “Kultūrtirgus – vieta, kur cilvēki satiekas” aktualizēja jautājumus, kas nozīmīgi ne tikai Liepājai, bet arī daudzām citām Latvijas pilsētām. Attīstoties digitālajām tehnoloģijām un mainoties sabiedrības paradumiem, arvien vairāk ikdienas aktivitāšu pārceļas uz virtuālo vidi. Cilvēku savstarpējā komunikācija kļūst fragmentētāka, tirdzniecība arvien biežāk notiek tiešsaistē, savukārt kultūras norises lielākoties koncentrējas specializētās vietās – teātros, koncertzālēs un citās kultūras institūcijās. Šīs pārmaiņas liek uzdot būtisku jautājumu – kas mūsdienās notiek ar pilsētu vēsturiskajiem centriem, tirgus laukumiem un apkaimju satikšanās vietām?
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Vēsturiski tirgi ir bijuši daudz vairāk nekā tikai tirdzniecības vietas. Tajos sastapās dažādu paaudžu un sociālo grupu cilvēki, notika informācijas un kultūras apmaiņa, veidojās pilsētas raksturs un iedzīvotāju piederības sajūta. Tie bija savdabīgi sabiedriskās dzīves “katli”, kuros mijiedarbojās cilvēki, idejas, tradīcijas un notikumi.
Arhitektūras dienu dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumiem, kā šo daudzveidīgo mijiedarbību saglabāt un atjaunot mūsdienu pilsētvidē, kā veidot dzīvīgus apkaimju centrus un kā arhitektūra, kultūra un iedzīvotāju līdzdalība var palīdzēt stiprināt pilsētas identitāti.
Pasākuma pirmajā dienā, 8. oktobrī, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji un nozares profesionāļi pievērsās aktuāliem arhitektūras jautājumiem, tostarp Arhitektūras likumam, vides pieejamībai, arhitektūras iepirkumiem un konkursiem, kā arī Eiropas Jaunā Bauhaus pieejai kopienu saliedēšanā.
Pēcpusdienas programma bija veltīta Arhitektūras dienu centrālajai tēmai, aplūkojot publiskās telpas lomu pilsētas dzīvē un iespējas veicināt dažādu sabiedrības grupu mijiedarbību.
Dienas noslēgumā norisinājās paneļdiskusija “Kur šodien ir "īstie" sabiedrības kultūrapmaiņas "katliņ"’? Kas definē pilsētas identitātes centrus?” Diskusijā piedalījās:
- Barbara Freiberga – apkaimes biedrības “JaunLiepāja” valdes locekle;
- Emīlija Anete Ozoliņa – RISEBA studente, Jaunliepājas Annas tirgus laukuma pārveides bakalaura darba autore;
- Inta Šoriņa – nodibinājuma “Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja;
- Jānis Enkuzens – “Fontaine Palace” pārstāvis;
- Gunta Šnipke – arhitekte un dzejniece;
- Uģis Kaugurs – Liepājas pilsētas arhitekts.
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Diskusiju moderēja Jonass Būhels (Jonas Buchel) – Urbānā institūta līdzdibinātājs, valdes loceklis un projektu vadītājs, RISEBA, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes lektors.
Dalībnieki apsprieda, kas šodien veido pilsētas identitāti, kur rodas jaunas sabiedrības satikšanās vietas un kā nodrošināt, lai publiskā telpa būtu pieejama, daudzfunkcionāla un atvērta dažādām iedzīvotāju grupām.
Arhitektūras dienu otrā diena, 9. oktobris, bija veltīta praktiskam darbam radošajās ideju darbnīcās. Dalībnieki četrās darba grupās analizēja konkrētas Liepājas teritorijas un izstrādāja priekšlikumus apkaimju centru veidošanai, attīstīšanai un stiprināšanai. Darbnīcu uzmanības centrā bija četras vietas:
- Laumas apkaime – Krūmu ielas apkārtne;
- Zaļā birze – Talsu ielas apkārtne;
- Jaunliepāja – Annas tirgus laukums;
- Ganību apkaime – Kungu un Ganību ielas krustojums.
Darbnīcu mērķis bija meklēt iespējas, kā šīs teritorijas attīstīt par atpazīstamiem, pieejamiem un dzīvīgiem apkaimju centriem, kuros satiekas iedzīvotāji, norisinās kopienas aktivitātes un veidojas apkaimes identitāte.
Darbnīcās izstrādātie priekšlikumi kalpos par pamatu turpmākajām diskusijām un sadarbībai ar iedzīvotājiem, izstrādājot Liepājas apkaimju attīstības plānu. Tādējādi Arhitektūras dienās aizsāktās sarunas un radītās idejas iegūs turpinājumu pilsētas attīstības plānošanas procesā.
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Pasākuma otrās dienas turpinājumā dalībnieki devās ekskursijā uz atjaunoto Liepājas bāku. Neraugoties uz rudens pirmās vētras atnestajiem laikapstākļiem, ekskursija ļāva iepazīt vienu no Liepājas nozīmīgajiem vēsturiskās un industriālās ainavas objektiem. Divu dienu programma noslēdzās Hoijeres viesu namā.
Arhitektūras dienas 2026 apliecināja, ka kvalitatīvas pilsētvides veidošana nav tikai arhitektūras un plānošanas jautājums. Tā ir arī saruna par cilvēkiem, viņu ikdienas paradumiem, piederību vietai un iespējām satikties.
Dzīvīga pilsēta veidojas tur, kur ir vieta cilvēku mijiedarbībai. Arhitektūras dienās aktualizētie jautājumi un izstrādātās idejas būs nozīmīgs ieguldījums turpmākajās sarunās par Liepājas apkaimju nākotni un publiskās telpas attīstību.