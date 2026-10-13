Beberliņos atklāta Latvijā pirmā publiski pieejamā ģērbtuve uz ūdens
Liepājā, Beberliņu ūdenskrātuvē, atklāta 2026./2027. gada ziemas peldēšanas sezona un Latvijā pirmā publiski pieejamā uz ūdens izvietotā ģērbtuve, kas uzlabo piekļūstamību un atbalsta ziemas peldētājus. Iniciatīva īstenota Interreg programmas Riverways II projektā, Liepājai apliecinot līderību vides pieejamībā.
Aizvadītajā svētdienā, 11. oktobrī, Beberliņu ūdenskrātuvē svinīgi tika atklāta 2026./2027. gada ziemas peldēšanas sezona.
Šī gada atklāšana bija īpašs notikums – sadarbībā ar partneriem Beberliņu ziemas peldētāju infrastruktūra papildināta ar Latvijā pirmo publiski pieejamo ģērbtuvi uz ūdens, kas piemērota tieši rūdīšanās entuziastu vajadzībām.
Par spīti izaicinošajiem un rudenīgi mainīgajiem laikapstākļiem plkst. 13.00 uz jaunās ģērbtuves atklāšanu pulcējās drosmīgākie ziemas peldētāji un atbalstītāji. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī viesi un rūdīšanās entuziasti no Kuldīgas, Saldus, Mārupes un Pluņģes (Lietuva). Savukārt tie, kuri deva priekšroku rāmākai peldei saules staros, ūdens priekus baudīja jau svētdienas rīta pusē.
Jaunā ģērbtuve uz pontona veidota, īpašu uzmanību pievēršot vides piekļūstamībai un tam, lai peldvietu būtu ērtāk izmantot dažādām sabiedrības grupām. Kā norāda Latvijas Ziemas Peldēšanas Federācijas un biedrības “VeloRonis” valdes priekšsēdētāja Inga Krivcova, tas ir pirmais šāda veida projekts Latvijā, kura iecere aizgūta no Ziemeļvalstīm: “Ideju esam noskatījuši no Skandināvijas, kur šādas visiem pieejamas ģērbtuves, pirtis un droša iekļūšana ūdenī ir ikdiena. Ceru, ka šis būs labs piemērs arī citām Latvijas pašvaldībām tiekties uz to, lai lielākajās ziemas peldvietās būtu ērta piekļuve.”
Infrastruktūras attīstību uzsver arī Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Aija Neilande, atzīmējot Liepājas līderību vides pieejamības risinājumos: “Kurzemes plānošanas reģions vienmēr var lepoties ar Liepāju kā priekšgājēju vides pieejamībā. Ir liels prieks par tādām vietām, kas domā par piekļūstamību, un šī ir viena no retajām, kas tagad ir pilnvērtīgi pieejama visiem peldētājiem.”
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Jaunā ģērbtuve tapusi projekta Nr. EE-LV00143 “Ūdenstūrisma pieejamības veicināšana” (Riverways II) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt ūdenstūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, uzlabojot piekļuvi upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm, kā arī attīstot infrastruktūru un ūdenstūrisma piedāvājumu, kas pielāgots dažādām sabiedrības grupām.
Projektu īsteno Interreg VI-A Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions.
Svinīgajā atklāšanā piedalījās arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Džeriņš, kurš uzsvēra vietējās kopienas lomu Beberliņu attīstībā: “Man vienmēr ir prieks šeit atgriezties, jo jūsu kopiena ir ļoti cieša un draudzīga. Ar nepacietību gaidu nākamās idejas kompleksa papildināšanai, jo šī vieta ir patiešām iedzīvināta, pateicoties tam, ka cits citu papildina gan vasaras, gan ziemas peldētāji un atpūtnieki. Liepāja parāda, ka šeit gaidīts ir ikviens.”
Turpmāk ģērbtuve noteiktos laikos būs pieejama ikvienam peldētājam. Detalizētāk par lietošanas kārtību un publiskās pieejamības laikiem informēs biedrība “VeloRonis”, kura kā sabiedriskā labuma organizācija ir atbildīga par ziemas peldēšanas infrastruktūru Beberliņu ziemas peldvietā.