Uzvarā pabeigta gājēju ietves atjaunošana
Uzvaras ciemā atklāta atjaunota 512 metrus gara gājēju ietve, kas savieno daudzdzīvokļu mājas ar autobusa pieturu un uzlabo piekļuvi sabiedriskajam transportam un vides pieejamību. Projekts īstenots ar ELFLA atbalstu, palielinot finansējumu līdz 66 565,25 eiro un noslēgts ar radošu ietves apgleznošanu.
Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā atjaunota aptuveni 512 metrus gara gājēju ietve, īstenojot projektu “Gājēju ietves atjaunošana Uzvarā”. Projekta noslēgums atzīmēts ar radošu aktivitāti – ietves apgleznošanu.
Ietve atrodas gar ciema centrālo ielu un savieno daudzdzīvokļu mājas ar autobusa pieturu. Tās atjaunošana uzlabo iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un piekļuvi sabiedriskajam transportam.
Ietve tika atklāta 29. augustā vasaras noslēguma pasākumā, kad tā tika apgleznota “Ražas svētku” noskaņās.
Uzvaras ciemā gājēju taciņas izbūvētas pirms vairāk nekā 50 gadiem, un līdz šim atjaunota tikai neliela daļa no tām. Vecais segums no lielām betona plāksnēm apgrūtināja pārvietošanos, īpaši cilvēkiem, kuri izmanto kustību palīglīdzekļus, un vecākiem ar bērnu ratiņiem.
Gājēju ietvju atjaunošanu par vienu no prioritātēm iedzīvotāji atzina Gailīšu pagasta konsultatīvās padomes organizētajā aptaujā. Projekta īstenošana ir solis ceļā uz sakārtotāku un pieejamāku vidi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ciema viesiem.
Projektu īstenoja Bauskas apvienības pārvalde Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītās programmas ietvaros. Sākotnēji plānotās projekta izmaksas bija 57 572,20 eiro, tostarp 35 000 eiro publiskais finansējums un 22 572,20 eiro Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar noslēguma informāciju projekta kopējās izmaksas sasniedza 66 565,25 eiro. No tām 35 000 eiro bija publiskais finansējums, bet 31 565,25 eiro – Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Gailīšu pagasta nodaļas vadītāja Baiba Marčenkova pateicas visiem, kuri iesaistījās projekta īstenošanā un palīdzēja uzlabot Uzvaras ciema infrastruktūru.
Projekts “Gājēju ietves atjaunošana Uzvarā” (Nr. 24-06-CL27-C0LA19.220200001) īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervences LA19 aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.