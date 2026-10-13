Vecumniekos taps mūsdienīgs un daudzfunkcionāls Jauniešu centrs
Bauskas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu ilgi gaidītajam projektam: Vecumniekos, Liepu ielā 2, līdz 2027. gada oktobrim tiks izveidots mūsdienīgs Jauniešu centrs ar bezmaksas aktivitātēm, digitālajām tehnoloģijām un jauniešu līdzdalību telpu izveidē. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 30 855,52 EUR, no kuriem lielākā daļa ir publiskais un ES finansējums.
Oktobra sākumā Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu ilgi gaidīta projekta īstenošanai - nākamā gada laikā Vecumniekos, Liepu ielā 2, tiks izveidots un aprīkots mūsdienīgs Jauniešu centrs ar atvērtu un jauniešu vajadzībām pielāgotu vidi, kurā ikvienam būs iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, īstenot radošas iniciatīvas un iegūt jaunas zināšanas un prasmes.
Jauniešu centra izveide būs nozīmīgs ieguldījums Bauskas novada jaunatnes politikas attīstībā. Projekta mērķis ir izveidot Vecumniekos jauniešu centru – mūsdienīgu, drošu un jauniešu vajadzībām atbilstošu vidi darbam ar jaunatni, veicinot sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas dabas, sociālā, cilvēkresursu un kultūras potenciāla ilgtspējīgā attīstībā, tādējādi stiprinot iedzīvotāju labklājību un vietas pievilcību. Centrā jaunieši varēs:
- Tikties, darboties un sadarboties;
- Piedalīties neformālās izglītības nodarbībās un radošajās darbnīcās;
- Iesaistīties brīvprātīgajā darbā un līdzdarboties lēmumu pieņemšanā;
- Saņemt aktuālu informāciju un konsultācijas;
- Izzināt vietējās kultūrvēsturiskās tradīcijas, piedaloties praktiskās meistarklasēs.
Mūsdienīgs aprīkojums daudzveidīgām aktivitātēm un pašu iesaiste
Lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu ar jaunatni, projekta ietvaros plānots labiekārtot esošās telpas ar ērtām mēbelēm, jaunākajām digitālajām tehnoloģijām, kā arī sporta un mūsdienīgu sadzīves aprīkojumu. Tas ļaus organizēt daudzveidīgas apmācības, tematiskos pasākumus un kopienas saliedēšanas aktivitātes. Būtiski, ka jaunā centra izveidē tiks iesaistīti paši jaunieši, sniedzot viņiem iespēju burtiski pielikt savu roku telpu dizaina un atmosfēras radīšanā. Šāda pieeja ne vien ļaus jauniešiem apgūt praktiskas iemaņas un strādāt komandā, bet arī radīs piederības sajūtu par pašu radīto telpu.
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Jaunā centra sniegtās iespējas paplašinās sabiedrisko aktivitāšu klāstu ne tikai Vecumniekos, bet arī apkārtējos pagastos. Visas aktivitātes un pakalpojumi jauniešiem būs pieejami bez maksas, tajā skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām un sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.
Projekts “Jauniešu centra izveide Vecumniekos” (Nr. 26-06-CL27-C0LA19.2201-000005). Īstenošanas laiks no 2026.gada oktobra līdz 2027.gada oktobrim.
Kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 30 855,52 EUR, tajā skaitā:
21 598,85 EUR – publiskais finansējums, tajā skaitā ES finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai – 18 359,02 EUR; 9 256,67 EUR - Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums.