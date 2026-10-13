Aicina sakārtot daudzdzīvokļu māju pagrabus patvertņu vajadzībām Dienvidkurzemē
VUGD kopā ar Dienvidkurzemes pašvaldību pārbauda daudzdzīvokļu māju pagrabus Pāvilostā, Grobiņā, Aizputē un Purmsātos, lai izvērtētu to piemērotību patvertnēm atbilstoši drošības prasībām. Iedzīvotāji aicināti atbrīvot pagrabus no mantām un patstāvīgi izvērtēt telpu atbilstību, izmantojot VUGD ieteikumus un apsekošanas veidlapu.
Saistībā ar valsts civilās aizsardzības plāniem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji kopā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvjiem veica daudzdzīvokļu ēku pagrabu pārbaudes, lai izvērtētu to piemērotību patvertņu vajadzībām. Pārstāvji apsekoja pagrabus Pāvilostā, Grobiņā, Aizputē un Purmsātu ciemā.
Iespējama apdraudējuma gadījumā daudzdzīvokļu māju pagrabus var izmantot kā patveršanās vietas, ja tie atbilst noteiktām prasībām. Lai nodrošinātu cilvēku drošību un ievērotu ugunsdrošības prasības, pagrabu ieejās un ejās nedrīkst novietot sadzīves priekšmetus un mēbeles.
Iedzīvotāji aicināti atbrīvot daudzdzīvokļu māju pagrabus no mēbelēm, sadzīves tehnikas, atkritumiem un citām mantām, kas laika gaitā tur sakrājušās.
Apskates laikā vērtē, vai pagrabs atbilst minimālajām prasībām – vai griesti ir no dzelzsbetona, vai ir vismaz divas izejas vai iespēja tās izveidot, vai telpas ir sausas, kā arī vai ir pieejams ūdens, tualete un elektrība.
Patvertņu ierīkošanai nepiemēroti pagrabi:
- Pagrabi, kuros uzkrājas gruntsūdeņi vai ieplūst virszemes ūdeņi, ilgtermiņa patveršanās vajadzībām nav piemēroti. Par ūdens uzkrāšanos pagrabā var liecināt applūšanas pēdas uz sienām vai grīdas, kā arī fiziski uzkrājies ūdens.
- Telpas, kurās atrodas maģistrālie tīkli, piemēram, siltumtīkli, ūdensvadi, elektroapgādes centrāles vai citi inženiertīkli. Ja, piemēram, plīst karstā ūdensvada caurule, tas var radīt papildu apdraudējumu patvertnē esošajiem cilvēkiem.
- Telpas, kurās ir redzamas pelējuma pazīmes. Šādās telpās ilgstoši uzturēties nedrīkst, tādēļ tās nav piemērotas patveršanās vajadzībām, kamēr pelējuma problēma nav novērsta.
- Pagrabā nedrīkst glabāt bīstamas ķīmiskas, uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas vielas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Patvertnes ierīkošana ir ieguldījums iedzīvotāju drošībā. Patveršanās vietas nepieciešamība ir aktuāla gan daudzdzīvokļu mājās, gan privātmājās, kur tā paredzēta vienai ģimenei. Ja iedzīvotāji vienojas par patvertnes ierīkošanu, tās aprīkojums regulāri jāpārbauda un nepieciešamības gadījumā jāatjauno.
Katra māja, tās pārvaldnieks vai mājas vecākais var patstāvīgi izvērtēt pagraba atbilstību trešās kategorijas patvertnes prasībām, izmantojot VUGD sagatavotos ieteikumus: VUGD ieteikumi
Vai aizpildot veidlapu: