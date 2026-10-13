Liepāja 2027 atklāj pilno Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmu “(ne)miers”
Liepājā publiski izziņota pilnā “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programma “(ne)miers”, kas visā gadā apvienos vairāk nekā 500 vietēju un starptautisku kultūras notikumu Liepājā, Dienvidkurzemē un Kuldīgā, sākot ar vērienīgu atklāšanu 22.–23. janvārī. Programma piedāvās izstādes, koncertus, festivālus, rezidences un līdzdalības iniciatīvas, akcentējot brīvības, demokrātijas un ilgtspējas tēmas.
Piektdien, 9. oktobrī, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” publiski izziņota pilna “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programma “(ne)miers”. 2027. gadā tā apvienos vairāk nekā 500 vietēja un starptautiska mēroga kultūras un mākslas notikumu Liepājā, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados. Programmā iekļauti arī kultūrtūrisma piedāvājumi un iniciatīvas, kas stiprinās kultūras nozares profesionāļu kapacitāti un veicinās jauniešu un vietējo kopienu iesaisti.
“Liepāja 2027” ir ceļš, ko jau vairākus gadus ejam kopā ar māksliniekiem, domātājiem un partneriem gan Latvijā, gan Eiropā. Šodien varam ieraudzīt, kā šajā ceļā tapušās idejas savienojas vienādā daudzveidīgā programmā. “(ne)miera” urdošais spēks iedvesmo mūs jaunatklāt vietējo, ieraudzīt Liepājas paradoksus un vienlaikus skatīties pāri horizontam– būt daļai no Eiropas sarunas par brīvību, demokrātiju un mūsu kopīgo nākotni. Tas mudina apzināties (ne)miera zemes dabas resursus, meklējot apzinātumu mērenību mūsu attiecībās ar vidi un citam ar citu. Programmā svarīga ir arī radošā tālnojauta – spēja jau šodien domāt par to, kādu turpinājumu dosim šajā laikā radītajām idejām, zināšanām un sadarbībām. Aicinu jūs būt daļai no šī ceļa – skatīties, klausīties, piedalīties un radīt kopā!” aicina “Liepāja 2027” mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.
Eiropas kultūras galvaspilsētas gads oficiāli sāksies 2027. gada 22. janvārī ar notikumiem Kuldīgā un Aizputē, savukārt 23. janvārī svinību centrā būs Liepāja, kur gaidāma vērienīga atklāšanas programma pilsētvidē un kultūrvietās. Liepāja 2027 atklāšanas dienā – 23. janvārī – rīts sāksies ar aizraujošu dzintara meklēšanu Liepājas pludmalē, kam sekos izglītojošas aktivitātes Liepājas muzejā un starptautiskā izstāde “Baltijas dzintars pārsteidz pasauli”, atklājot dzintara lomu kultūrā, vēsturē un mūsdienu mākslā. Tajā pašā laikā pilsētas viesi varēs doties audio pastaigā “(ne)miera ceļš”, kas atklās Liepājas raksturu, vēstures slāņus un pilsētas nākotnes ambīcijas.
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Vakara kulminācijā Liepāja pārvērtīsies par vērienīgu skatuvi, kur pilsētvide, mūzika, gaisma un cilvēki saplūdīs vienotā notikumā. Gaidāma ārtelpu koncertizrāde “Pilsētas simfonija” režisora Matīsa Kažas (ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars” ieguvušās animācijas filmas “Straume” līdzrežisora) vadībā un režisores LAURAS (Laura Groza) veidotais koncerts “Vēju simfonija”, kuram īpaši Liepāja 2027 atklāšanai jaundarbu komponē Ēriks Ešenvalds. Biļešu tirdzniecība uz koncertu “Vēju simfonija” sāksies no 2026. gada 13. oktobra visās “Biļešu Paradīzes” klātienes kasēs un tiešsaistē.
Pēc centrālajiem atklāšanas notikumiem viesi un liepājnieki būs aicināti turpināt svinības bāros, restorānos, kafejnīcās, klubos, galerijās un citās kultūrvietās, ļaujot Liepāju piedzīvot līdz pat vēlai naktij.
24. janvārī piedzīvojumu meklētāji var iepazīt Liepājas paradoksus aizraujošos tūrisma maršrutos Karostā un citās apkaimēs, kas iedvesmojuši Liepāja 2027 programmas notikumus, kurus baudīt, atgriežoties (ne)miera zemē visa gada garumā.
“Liepāja 2027” programma “(ne)miers” balstās piecās tematiskajās līnijās, lai runātu par jautājumiem, kas aktuāli gan Liepājai un reģionam, gan Eiropai kopumā. Tās veidošanā iesaistīti vairāk nekā 200 partneri un kuratori, savienojot vietējo kultūras mantojumu ar starptautisku mākslinieku jaunradi un sabiedrības līdzdalību.
Kopumā programmā plānots īstenot vairāk nekā 500 notikumu: izstādes, koncertus, izrādes, simpozijus un forumus, mākslinieku rezidences, izveidot pilsētvides objektus, kā arī radīt jaunus kultūrtūrisma produktus, kas stiprinās reģiona starptautisko atpazīstamību un vietējo radošo potenciālu.
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2027. gadā Liepājā gaidāma vērienīga starptautisku kultūras notikumu programma. Koncertsērijā “Dižie Lielajā dzintarā” 30. janvārī uzstāsies pasaulslavenais dziedātājs un dziesmu autors Rūfuss Veinraits (Rufus Wainwright). No 8. līdz 11. aprīlim koncertzālē “Lielais dzintars” būs skatāma Venēcijas mākslas biennāles “Zeltalauvas” godalgotā lietuviešu opera-performance “Sun & Sea”, kuras vajadzībām Lielā zāle pārtaps mākslīgā pludmalē no 30 tonnām smilšu. 26. maijā kopā ar Leipcigas “Gewandhaus” orķestri Liepājā viesosies starptautiski atzītais latviešu diriģents Andris Nelsons.
10. jūlijā Liepāja uzņems jauno mūziķu Eirovīzijas konkursu “Eurovision Young Musicians”. No 9. līdz 15. augustam starptautiskais kormūzikas festivāls “Europa Cantat 2027” Liepājā pulcēs vairāk nekā 3000 dziedātāju, diriģentu un mūzikas mīļotāju no visas pasaules. No 19. līdz 21. augustam Liepājas teātrā starptautiskais festivāls “Teātris tuvplānā” piedāvās Baltijas jūras reģiona valstu teātru izrādes, sarunas, dramaturģijas lasījumus un citas norises. Savukārt 18. septembrī Liepājas teātris savu 121. sezonu atklās ar izrādi “Pretvēlēšanām”, kas top sadarbībā ar starptautiski atzīto Īrijas teātra apvienību “Dead Centre” un pievērsīsies sabiedrības iesaistei politiski un sociāli nozīmīgulēmumu pieņemšanā.
“Liepāja 2027” programma ļaus no jauna atklāt arī Liepājas pilsētvidi. 2. un 3. jūlijā bijušā “Liepājas metalurga” teritorija pārtaps par festivāla “Ardievas smagajam metālam” norises vietu, apvienojot laikmetīgo cirku, ielu mākslu, meistardarbnīcas un mūziku. Īpašajā festivāla “Skaņumežs” Liepājas izlaidumā uzstāsies eksperimentālās mūzikas mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. Turpat sadarbībā ar Berlīnes elektroniskās mūzikas platformu “HÖR” notiks starptautisks elektroniskās mūzikas notikums.
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Vēsturiskajā bankas ēkā Teātra ielā 3 no 3. marta līdz 28. novembrim būs skatāma japāņu laikmetīgās mākslas zvaigznes Čiharu Šjotas (Chiharu Shiota) pirmā personālizstāde Baltijā “Realitātes audums”. Klubā “Kursa”, Kursas kvartāla “Tīklu mājā” un Liepājas stacijā no 29. maija līdz 15. augustam Latvijas Laikmetīgās mākslas centra veidotā starptautiskā izstāde “Locus Mundi” pievērsīsies Liepājas vēsturei, pilsētas pārvērtībām un tās vietai pasaules kultūras procesos. Tosmares kuģubūvētavas sausajā dokā no 29. maija līdz 25. septembrim būs skatāma starpdisciplinārā izstāde “Noteikta nenoteiktība”, kurā Andris Eglītis un citi mākslinieki lielformāta darbos risinās dialogu ar vēsturisko industriālo vidi.
Vasaras saulgriežu laikā norisināsies projekts “Ziemeļu saulgrieži”, kas apvienos tradīcijas, dabu un mūsdienīgas radošās prakses. Biedrības “Ascendum” sadarbībā ar žurnāliem “Satori”, “Tvērums” un “Liepāja 2027” veidotā ekomākslas un rakstniecības platforma “Saules panku pils” pulcēs māksliniekus, rakstniekus, zinātniekus un domātājus, bet “Jāņi lauku sētās” aicinās svētkus piedzīvot Dienvidkurzemes un Kuldīgas novada saimniecībās. Latvijas Dabas fonda “Pļavas festivāls” ļaus tuvāk iepazīt dabas daudzveidību, savukārt biedrības “Latvju Pirts un SPA Asociācija” veidotais Ziemeļu tradicionālo labsajūtas prakšu festivāls “Dzirdi, daba san!” Baltijas jūras krastā pievērsīsies pirts kultūrai un citām dabā un tradīcijās sakņotām labsajūtas praksēm.
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Programmas īstenošanā nozīmīga loma būs arī ilgtspējai un vides izglītībai. Sadarbībā ar galveno partneri šajā jomā AS “CleanR Grupa” Liepājā jaunā veidolā atdzims vides izglītības koncepts ŠŪNA, kura veidošanā piedalīsies Londonas Dizaina biennāles galvenās balvas ieguvējs Artūrs Analts, bet 17. jūlijā Liepājā viesosies “Dabas koncertzāle”. 28. augustā sarunu un gastronomijas svētki “Pie Laimes galda” Liepājas Pētertirgū pievērsīsies cilvēka un planētas labbūtībai, ilgtspējīgam resursu patēriņam un vietējoproduktu daudzveidībai.
Aptuveni 60 % programmas notikumu plānoti Liepājā, savukārt 40 % – Kuldīgas un Dienvidkurzemes novados. Kultūrtūrisma projekts “5K – piecas kultūrtelpas, viens stāsts” savienos Bārtu, Nīcu, Rucavu, Kuršu ķoniņu un Suitu kultūrtelpu, aicinot iepazīt to tradīcijas un mūsdienīgās izpausmes. Grobiņā notiks starptautiska Zentas Mauriņas vasaras skola, īpašu uzmanību pievēršot māksliniekiem un rakstniekiem ar invaliditāti, savukārt Kuldīgas novadā starptautiskās radošo autoru rezidences “Piezīmes uz malām” dalībnieki radīs jaunus darbus, iedvesmojoties no vietējā kultūras mantojuma un kopienu stāstiem.
Visa gada garumā programma piedāvās sabiedrības līdziesaistes iniciatīvas, izglītības projektus, radošās rezidences, diskusijas Liepāja 2027 jauniešu programmu un kopienu programmu “Kaimiņu būšana”. No 1. līdz 6. jūnijam Liepājas pilsētvidē norisināsies līdziesaistes programma “Kākopt kopienu” ar darbnīcām, performancēm un koprades aktivitātēm, aicinot domāt par kopienu kā dzīvu un mainīgu attiecību procesu. No februāra līdz septembrim četros forumu cikla “Vērtību agora” notikumos eksperti, mākslinieki un sabiedrības pārstāvji pievērsīsies mieram, demokrātijai, tehnoloģiju attīstībai un cilvēka attiecībām ar dabu. Sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi skolās tiks īstenota kultūrizglītības programma “ECoC ECHO”.
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Eiropas kultūras galvaspilsētas gada noslēguma veidošanā nozīmīga loma būs jauniešiem – 27. novembrī koncertzālē “Lielais dzintars” notiks jauniešu festivāls “Nākotnes institūts”, apvienojot modi, mūziku, deju un mākslu.
Ar pilno “Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmu vari iepazīties www.liepaja2027.lv/programma-nemiers.
Līdz šī gada 9. novembrim pasākumu organizatoriem ir iespēja pievienot savas kultūras un mākslas iniciatīvas Liepāja 2027 (papild) programmai. (Papild) programmas dalībnieki varēs iekļaut savu pasākumu kopējā Liepāja 2027 notikumu kalendārā. Programma neparedz finansiālu atbalstu. Vairāk par (papild) programmu uzzini: https://epakalpojumi.liepaja.lv/lv/projects/preview/YUJPczZWMTVRWmhvUkFyQ2NEdlJHUT09/
Aicinām sekot līdzi “Liepāja 2027” aktualitātēm, piesakoties jaunumu vēstules abonentiem: https://www.liepaja2027.lv/seko-jaunumiem.
Projektu “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” realizē nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027”, Liepājas valstspilsētas pašvaldība un oficiālie partneri – Dienvidkurzemes novada pašvaldība un Kuldīgas novada pašvaldība. Līdzfinansē Kultūras ministrija. “Liepāja 2027” programmu atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspējas jomā AS “CleanR Grupa”, galvenais partneris gaisa mobilitātes un starptautiskās komunikācijas jomā AS “Air Baltic Corporation”, partneris juridiskajos jautājumos SIA “Sorainen ZAB”, sauszemes mobilitātes partneris SIA “Lux Express Latvia”, ūdens transporta mobilitātes un starptautiskās komunikācijas partneris SIA “Stena Line”. Informē– VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs”, SIA “Žurnāls Santa”, SIA “Tvnet grupa”, AS “Kurzemes Radio".