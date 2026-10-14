Naktī noticis uzbrukums privātmājai Katlakalnā; saimnieks izsludina 1000 eiro atlīdzību par vainīgā atrašanu
Katlakalnā naktī uz 9. oktobri no garāmbraucošas automašīnas mērķtiecīgi ar krāsu apmētāta kāda privātmāja. Ēkas īpašnieks par informāciju, kas palīdzētu identificēt uzbrucējus un viņu transportlīdzekli, izsludinājis 1000 eiro atlīdzību.
Pēc mājas saimnieka Ginta publiskotās informācijas sociālajā tīklā "Facebook", uzbrukums īpašumam Krellīšu ielā noticis laikā no plkst.0.39 līdz 0.53. Ļaundari pārvietojušies gaišas krāsas automašīnā, kas pirms incidenta mērķtiecīgi riņķojusi pa vietējām apkaimes ielām, tostarp Slokas, Olektas, Robežu un Kronīšu ielu. Pret ēkas gaišo fasādi raidīti maisiņi ar pelēku krāsu, nodarot materiālos zaudējumus vairāku tūkstošu eiro apmērā gan mājas sienām, gan pagalma bruģim.
Tā kā ēkas fasāde ir bēšā krāsā, ļaundari izmantojuši pelēku krāsu, kas uz gaišās sienas ir izteikti pamanāma. Incidents notika naktī, tādēļ īpašnieks, kurš tobrīd mājās atradās kopā ar bērnu, notikušo pamanījis tikai no rīta, dodoties savās ikdienas gaitās. Saimnieks portālam "Jauns.lv" atklāj, ka bojātas divas ēkas fasādes puses un bruģis. Viņš norāda, ka precīzs zaudējumu apmērs vēl tiks noskaidrots sadarbībā ar apdrošinātājiem, taču lēš, ka bojājumi mērāmi vismaz pāris tūkstošos, bet, iespējams, var sasniegt pat desmitiem tūkstošu eiro.
Vienai no apkaimē uzstādītajām videonovērošanas kamerām ir izdevies fiksēt aizdomīgo spēkratu, taču nakts redzamības režīmā iegūtais attēls ir izplūdis. Balstoties uz video redzamo auto siluetu, sociālo tīklu lietotāji izteikuši pieņēmumus, ka transportlīdzeklis varētu būt "Tesla Model 3", "Lexus IS250", "Audi A5" vai "Mercedes CLA".
Izsludina atlīdzību
Lai gan par notikušo ir paziņots policijai, nama saimnieks norāda uz likumsargu ierobežotajām iespējām šādās situācijās. "Savā ziņā policija te ir bezspēcīga. Viņi neko nepanāks, neko neizdarīs, viņiem nav ne pavedienu, ne pierādījumu," uzskata cietušais. Tādēļ viņš aktīvi rīkojas pats, meklējot apkārtnē pieejamos videokameru ierakstus. Cietušais cenšas izsekot incidentā iesaistītās automašīnas maršrutam, cerot, ka kādā no videoierakstiem izdosies skaidrāk saredzēt gan tās marku, gan numuru, tādējādi drīzumā noskaidrojot arī tās īpašnieku.
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Lai paātrinātu procesu un mudinātu sabiedrību iesaistīties, Gints ir izsludinājis 1000 eiro lielu atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu atrast vainīgo. Viņš atzīst, ka sākotnēji bija izsludinājis 500 eiro lielu atlīdzību, taču tad atsaucība neesot bijusi pārāk liela, bet tagad cilvēki ziņojot aktīvāk. Viņš gan piebilst, ka šeit nauda nav galvenais – tas ir principa jautājums.
Uzbrukums veikts tieši viņa mājai
Īpašnieks ir pārliecināts, ka uzbrukums veikts mērķtiecīgi pret viņa īpašumu, lai gan viņam nav zināmi nedz uzbrucēji, nedz viņu motīvi: "Man pat vismazākās nojausmas nav, kas to varētu būt izdarījis." Vīrietis atzīst, ka ne ar ko nelegālu nenodarbojas, arī ar darbu tas nevarot būt saistīts. Pārrunājis notikušo arī ar sievu, vaicājot, varbūt viņai ir kādi ienaidnieki, bet arī viņa esot pilnīgā neizpratnē.
Gints uzsver, ka izsludinājis atlīdzību par informāciju, jo par visām varītēm vēlas noskaidrot, kas to izdarījis un tieši kāpēc. "Ja gribēja atriebties, ja tas ir vecis... tad atbrauc, piezvani un pasaki, izrunājam... bet ne jau mest pa sienu," viņš sašutis piebilst.
Portāls "Jauns.lv" ir sazinājies ar Valsts policiju. Tiklīdz tiks saņemts komentārs, raksts tiks papildināts.