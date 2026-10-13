“Tā ir atriebība par manu darbu!” Krievijas žurnālists Leonīds Ragozins sašutis par iespējamo iekļaušanu Latvijas melnajā sarakstā
Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins sociālajos tīklos ir paziņojis, ka ticis iekļauts Latvijas melnajā sarakstā, savukārt Ārlietu ministrija (ĀM) šādas ziņas oficiāli neapstiprina.
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) pirms nedēļas tika paziņojusi, ka nolēmusi sākt procesu par Krievijas pilsoņa Ragozina iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu jeb "persona non grata" sarakstā.
Braže 6. oktobrī tviterī vēstīja, ka, ņemot vērā saņemto kompetento iestāžu informāciju un pārrunājot ar premjeru un iekšlietu ministru, viņa lēmusi sākt procesu "par vēl viena Krievijas pilsoņa" iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā. Persona vārdā netika nosaukta, bet aģentūrai LETA zināms, ka šī persona ir Ragozins.
Ragozins, kurš sevi piesaka kā žurnālistu, tviterī jau 7. oktobrī aprakstīja, kāpēc, viņaprāt ir iekļauts Latvijai nevēlamo personu jeb "persona non grata" sarakstā. Tagad viņš raksta, ka "draugi žurnālisti" vācot parakstus pret viņa izraidīšanu no Latvijas. Aicinājums esot adresēts ANO cilvēktiesību īpašajiem ziņotājiem.
Viņš uzskata, ka šajā gadījumā var runāt par politisko vajāšanu. "Tā ir atriebība par manu darbu - ziņu analīzi, izmeklēšanām (vienu konkrētu izmeklēšanu), par politiķu kritiku šajā platformā un jokiem, kuru dēļ viņi jūk prātā," apgalvo Krievijas pilsonis.
Ragozina vērtējumā tas atgādina Vladimira Putina vadīto Krieviju. "Tas ilustrē Eiropas lēnu slīdēšanu pie politiskā režīma, kas ir tik labi pazīstams visiem mums, kas aizbēga no tās valsts," klāsta Ragozins.
ĀM preses sekretāre Līga Jermacāne, lūdzot atbildēt uz jautājumu, vai var apstiprināt Ragozina iekļaušanu melnajā sarakstā, pauda, ka ĀM sadarbībā ar kompetentajām iestādēm izvērtē tās redzeslokā nonākušos faktus un atbilstoši Imigrācijas likuma 104. panta trešās daļas 1. punktam nosaka, vai personas iekļaujamas Latvijai nevēlamo personu sarakstā.
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ĀM par iekļaušanu melnajā sarakstā publiski informējot tikai atsevišķos gadījumos. "Apstiprinām, ka 2026. gada 7. oktobrī sarakstā iekļauts vēl viens Krievijas pilsonis. Plašāku informāciju par lēmuma pieņemšanas procesu vai sarakstā iekļautās personas identitāti ministrija nesniegs," pausts ministrijas atbildē.