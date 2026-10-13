Pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijas karavīriem palielinās pamatalgas
Otrdien, 13. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja noteikumu projektu par karavīru pamatalgas palielināšanu no 2027. gada, plānoto atalgojuma pieaugumu nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšēju resursu pārdali. Izmaiņu mērķis ir stiprināt Nacionālo bruņoto spēku personāla motivāciju, veicināt karavīru konkurētspēju darba tirgū un nodrošināt atbilstošu atalgojumu profesionālajā dienestā, ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos apstākļus.
Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir pārskatījusi karavīru atalgojuma sistēmu, lai mazinātu risku zaudēt pieredzējušus karavīrus ar lielu izdienu un veicinātu kvalificētu speciālistu palikšanu dienestā.
Karavīru mēnešalgu likmes nav mainītas kopš 2023. gada, un to pārskatīšana ir būtiska, lai profesionālā dienesta karavīru atalgojums arvien vairāk neatpaliktu no darba tirgus tendencēm un nepietuvotos mazkvalificēta darba un valstī noteiktās minimālās algas līmenim.
Plānotais atalgojuma pieaugums tiks nodrošināts, pārdalot aizsardzības nozares iekšējos resursus, iesniedzot priekšlikumus Finanšu ministrijā par budžeta bāzes izdevumu pārskatīšanu. Paredzēts pārskatīt un samazināt piemaksas jau plānotā atlīdzības finansējuma ietvaros, kā arī izvērtēt un samazināt uzturēšanas izdevumus. Šāda pieeja atbilst arī valdības uzstādījumam pakāpeniski pilnveidot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu, samazinot piemaksu īpatsvaru un palielinot pamatalgu.
Pašlaik minimālā karavīra mēnešalga ir 835 eiro bruto mēnesī. Provizoriski paredzēts, ka no 2027. gada karavīru pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro bruto mēnesī, savukārt no 2028. gada – vēl vidēji par 147 eiro bruto mēnesī. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no karavīra dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram karavīram var atšķirties.
Atalgojuma pārskatīšana ir nozīmīgs solis ceļā uz Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2025.–2036. gadam noteikto mērķu sasniegšanu. Plāna stratēģiskais redzējums paredz, ka kareivja mēnešalgai vajadzētu būt par 35 % augstākai nekā valstī noteiktā minimālā mēnešalga, savukārt virsnieka mēnešalgai – par 20 līdz 30 % augstākai nekā kareivja mēnešalgai. Plānotās izmaiņas veicinās pakāpenisku virzību uz šiem mērķiem.