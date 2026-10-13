Labas ziņas! Latvijā veidos dzīvībai svarīgu zāļu rezerves, lai krīzes laikā iedzīvotāji nepaliktu bez medikamentiem
Lai krīzes vai valsts apdraudējuma gadījumā Latvijas iedzīvotāji nepaliktu bez nepieciešamajiem medikamentiem, valstī tiks veidotas īpašas kritisko zāļu rezerves. Otrdien, 13. oktobrī, valdība apstiprināja noteikumus, kas paredz šo rezervju izveidi, uzturēšanu un piegādi iedzīvotājiem situācijās, kad ierastā zāļu apgāde ir būtiski traucēta.
Jaunā sistēma būs īpaši nozīmīga cilvēkiem ar hroniskām slimībām, kuriem medikamenti jālieto regulāri un kuru veselība var pasliktināties, ja ārstēšana tiek pārtraukta. Rezerves paredzētas ambulatorai lietošanai, proti, cilvēkiem, kuri ārstējas mājās, nevis slimnīcā.
Kritisko zāļu sarakstā iekļauti medikamenti 20 slimību grupām. To vidū ir pretsāpju un pretalerģijas līdzekļi, zāles diabēta, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai, kā arī onkoloģijas medikamenti. Saraksts izstrādāts sadarbībā ar ārstiem, farmācijas nozares pārstāvjiem un drošības ekspertiem.
Valsts apdraudējuma gadījumā zāļu rezervju sistēmu varēs aktivizēt un organizēt to piegādi dažādos Latvijas reģionos, ņemot vērā iedzīvotāju faktiskās vajadzības. Par rezervju pārvaldību un piegāžu koordinēšanu atbildēs Nacionālais veselības dienests, Valsts operatīvā medicīniskā komisija un zāļu lieltirgotavas.
Latvijā jau pašlaik pastāv vairāku līmeņu medikamentu rezerves, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai un ārstniecības iestāžu darbības nodrošināšanai. Jaunās rezerves papildinās šo sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotājiem, kuriem zāles nepieciešamas ikdienā. Vienlaikus iedzīvotāji joprojām tiek aicināti mājās uzturēt aptuveni viena mēneša ikdienā nepieciešamo medikamentu krājumu, lai būtu gatavi neparedzētām situācijām.
Kritisko zāļu rezervju izveidei un uzturēšanai no 2026. līdz 2028. gadam ik gadu paredzēti trīs miljoni eiro no Aizsardzības ministrijas budžeta