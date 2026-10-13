Vairāk nekā 26 000 kilometru kājām! Latvietis devies apkārt pasaulei, lai sasniegtu pasaules rekordu
Latvietis Kristians Kārkliņš uzņēmies iespaidīgu izaicinājumu – kājām apiet apkārt pasaulei, mērojot vairāk nekā 26 000 kilometru. Viņa mērķis ir ne tikai sasniegt pasaules rekordu, bet arī pievērst uzmanību mentālajai veselībai un pašnāvību novēršanai.
Kristiāns savos sociālajos tīklos jau atzīmējis 180. dienu kopš izaicinājuma sākuma. Viņš savu vērienīgo ceļojumu sāka šā gada 29. martā Austrālijas pilsētā Pērtā. Pirmajā posmā viņš 86 dienās kājām šķērsoja Austrāliju, līdz Sidnejai mērojot aptuveni 4200 kilometru. Pēc tam viņš nogāja vēl 450 kilometru Jaunzēlandē, bet jūlijā devās uz Kanādu, lai sāktu ceļojuma Ziemeļamerikas posmu
Lai viņa sasniegumu varētu atzīt atbilstoši Pasaules Skrējēju asociācijas (World Runners Association) noteikumiem, Kārkliņam kājām jāveic vismaz 26 232 kilometri un jāšķērso vismaz četri kontinenti no viena krasta līdz otram.
Tomēr rekordam ir arī daudz personiskāka nozīme. Kārkliņš atklājis, ka gadiem ilgi cīnījies ar mentālās veselības grūtībām, bet garās pastaigas viņam palīdzējušas justies labāk. Tieši šī pieredze kļuvusi par vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ viņš nolēmis doties tik neparastā ceļojumā. “Kad atkal sāku doties garos pārgājienos, pamanīju, cik ļoti tas nāk par labu manai mentālajai veselībai,” viņš stāstījis Kanādas radiostacijai CJME.
Ceļojuma laikā latvietis arī vāc ziedojumus Lielbritānijas labdarības organizācijai “Campaign Against Living Miserably” (CALM), kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar mentālās veselības grūtībām un darbojas pašnāvību novēršanas jomā.
Izaicinājumu Kārkliņš veic viens, bez pastāvīgas atbalsta komandas. Nepieciešamo ekipējumu, tostarp telti un citas ikdienai vajadzīgās lietas, viņš pārvadā īpašos ratiņos, kurus stumj sev pa priekšu. Ceļā nācies pārvarēt gan karstumu, gan kalnainus apvidus, gan mežu ugunsgrēku radītus šķēršļus.
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Ceļotājs arī īpaši novērtē svešinieku atsaucību. Cilvēki viņam piedāvā naktsmājas, pārtiku un citu palīdzību. Kā atzinis Kristiāns, tieši sastapto cilvēku dāsnums ir viena no patīkamākajām šī piedzīvojuma daļām. Uz jautājumu, kā viņš spēj parūpēties par sevi tik garās un fiziski nogurdinošās dienās, latvietis smejoties atbild: “Es nezinu!”
Tomēr viņš uzsver, ka pie lieliem pārgājieniem jau ir pieradis. Dzīvojot Vankūverā, viņš septiņās dienās nogājis 500 kilometru pāri Vankūveras salai, bet ceļu no Sietlas līdz Vankūverai pieveicis “bez apstāšanās un bez gulēšanas”.
Kārkliņš cer līdz 14. novembrim, savai dzimšanas dienai, sasniegt Ņujorku. Pēc tam viņš iecerējis doties uz Dienvidameriku, kur plānots aptuveni 3000 kilometru garš pārgājiens cauri Čīlei un Argentīnai. Vēlāk ceļojumam vajadzētu turpināties Āfrikā un Eiropā.
Latvietim gan šis nav pirmais vērienīgais pārgājiens. Jau 2023. gadā viņš nepilna mēneša laikā kājām apgāja apkārt Islandei, veicot 1474 kilometrus. Savukārt 2016. gadā viņš izcīnīja otro vietu 136 kilometru garajā pārgājienā Kolka–Dubulti.