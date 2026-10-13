Judins skaidro, kā Saeimas balsojumu dēļ pieņemts likums ar būtiskām nepilnībām
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča lēmums nodot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus Administratīvās atbildības likumā ir pamatots, jo galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā radušās vairākas juridiskas nepilnības, sacīja Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins (JV).
Pēc politiķa teiktā, problēmas radušās tādēļ, ka Saeima trešajā lasījumā neatbalstīja vairākus komisijas iepriekš atbalstītus priekšlikumus, vienlaikus atbalstot citus priekšlikumus, kas bija saistīti ar noraidītajiem priekšlikumiem. Tā rezultātā likumā izveidojušās pretrunas.
Judins norādīja, ka viena no būtiskākajām problēmām saistīta ar pārejas noteikumiem. Viņš skaidroja, ka likumā iekļauta norma, kas faktiski dublē jau spēkā esošu regulējumu, savukārt citā gadījumā pārejas noteikumi atsaucas uz Administratīvās atbildības likuma panta grozījumiem, kuri galīgajā lasījumā nemaz nav pieņemti.
Komisijas priekšsēdētājs arī atgādināja, ka komisija bija rosinājusi precīzāk regulēt naudas soda samaksu samazinātā apmērā, tostarp nosakot kārtību un gadījumus, kad šādas tiesības personas nevar izmantot. Taču attiecīgie priekšlikumi plenārsēdē netika atbalstīti.
Kā liecina Saeimas deputātu balsojums, pretrunas likumā radušās Zaļo un zemnieku savienības, kā arī Nacionālās apvienības un opozīcijas parlamentāriešu balsojumu dēļ.
Kā ziņots, Valsts prezidents pirmdien nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 8. oktobrī pieņemtos grozījumus Administratīvās atbildības likumā, norādot uz vairākām būtiskām nepilnībām. Prezidenta ieskatā pieņemtais regulējums satur liekas un dublējošas normas, kā arī atsauces uz grozījumiem, kas likumā nemaz nav ietverti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēstulē Saeimai Valsts prezidents norāda, ka no likuma izstrādes materiāliem konstatējams, ka izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā iesniegts 21 priekšlikums. Priekšlikumi bija gan tehniski, gan tādi, kas veidoja principiāli jaunu tiesisko regulējumu, tostarp par naudas soda izpildi samazinātā apmērā.
Prezidents norāda, ka, izskatot attiecīgo likumprojektu trešajā lasījumā, Saeimas plenārsēdē netika atbalstīti vairāki priekšlikumi, kas pirms tam bija guvuši atbalstu atbildīgajā Saeimas komisijā.
Tostarp netika atbalstīti priekšlikumi par naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņu, par naudas soda izpildes samazinātā apmērā praktisko īstenošanu, kā arī par atsevišķu normu spēkā stāšanos. Šajos aspektos Saeima atgriezās pie otrajā lasījumā atbalstītās likumprojekta redakcijas, skaidro prezidents.
Prezidents uzsver, ka nav apšaubāmas Saeimas tiesības lemt pretēji atbildīgajai komisijai, kura ir strādājusi ar likumprojektu un sagatavojusi izskatīšanai konkrētus priekšlikumus likumprojektam. Viņš norāda, ka tas ir Saeimas konceptuālas izšķiršanās jautājums. Taču, kā uzsver prezidents, šoreiz šādu balsojumu rezultātā ir pieņemts likums ar būtiskām nepilnībām, kuru novēršanai ir nepieciešama likuma otrreizēja caurlūkošana.
Piemēram, vēstulē norādīts, ka grozījumi paredz Administratīvās atbildības likuma pārejas noteikumu 8. punktu izteikt jaunā redakcijā. Tomēr pašlaik ir spēkā Administratīvās atbildības likuma pārejas noteikumu 8. punkts, kurš satura un formas ziņā ir identisks tai, kādā to paredzēts izteikt ar grozījumiem šajā likumā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Līdz ar to šāda regulējuma iekļaušana grozījumos ir lieka, bez tiesiska pienesuma un sistēmiski nepareiza, skaidro Rinkēvičs.
Otrkārt, paredzēts likumu papildināt ar pārejas noteikumu, kas 112. panta grozījumu spēkā stāšanos sasaista ar attiecīgo grozījumu spēkā stāšanos Elektronisko sakaru likumā. Būtiski, ka galīgajā lasījumā pieņemtais likums neparedz grozījumus Administratīvās atbildības likuma 112. pantā, līdz ar to šāda pārejas noteikuma redakcija ir neatbilstoša, skaidro prezidents.