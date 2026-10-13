Rīgā pamazām noslēdzas vasaras sezona: pilsētvidē gaidāmas pārmaiņas
Iestājoties vēsākam laikam, Rīgā sākta brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes vietu jeb brīvkrānu pakāpeniska ieziemošana. Savukārt 15. oktobrī plānots atslēgt pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” pārraudzībā esošās strūklakas, kuru ieziemošana turpināsies līdz 19. oktobrim. Līdz ar to noslēgsies aptuveni pusgadu ilgusī šā gada strūklaku sezona.
Pakāpeniski slēdz brīvkrānus
SIA “Rīgas ūdens” jau sākusi pilsētā esošo brīvkrānu sagatavošanu ziemas sezonai. Svētdien, 12. oktobrī, ūdens padeve tika noslēgta brīvkrāniem Ķengaraga promenādē pie Latgales ielas 262, Višķu skvērā, Sila ielā 4, Pļavniekos pie Andreja Saharova ielas 30, Andreja Saharova ielā 35, Latgales parkā pie Balvu ielas 13 un Ēbelmuižas parkā. Pirmdien, 13. oktobrī, plānots noslēgt vēl piecus brīvkrānus – Lielvārdes ielā 68 k-1, Zemitāna laukumā, Šmerļa ielā 5 pie ieejas mežā, Raiskuma ielā 3 un Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 7.
Brīvkrāni ziemas sezonai tiek sagatavoti pakāpeniski, lai pasargātu ūdensapgādes sistēmas no sala izraisītiem bojājumiem. Brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes vietu attīstību Rīgā sāka 2022. gadā. Kopā Rīgā izvietoti vairāk nekā 60 brīvkrāni.
Noslēdzas arī strūklaku sezona
Trešdien, 15. oktobrī, paredzēts atslēgt SIA “Rīgas meži” pārraudzībā esošās Rīgas strūklakas. To tehniskā ieziemošana notiks pakāpeniski no 15. līdz 19. oktobrim. Arī iepriekšējos gados strūklaku sezona Rīgā noslēgusies oktobra vidū.
Rīgas pašvaldības pārraudzībā ir 14 strūklakas - desmit stacionārās un četras peldošās, - kuru apsaimniekošana uzticēta uzņēmumam “Rīgas meži”. Šogad strūklaku sezona ilgusi aptuveni sešus mēnešus.