Latvijā plāno izmaiņas pensiju 2. līmenī: kādas jaunas iespējas būs iedzīvotājiem?
Zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) TV24 ēterā pastāstījis par plānotajām izmaiņām pensiju 2. līmenī. Pēc viņa teiktā, pašreizējā sistēma cilvēkiem, sasniedzot pensijas vecumu, piedāvā pārāk ierobežotas izvēles iespējas. Tāpēc tiek apspriesta iespēja nākamajiem pensionāriem piešķirt lielāku brīvību rīkoties ar savu uzkrāto pensijas kapitālu.
"Mēs jau labu laiku kopā ar Latvijas Banku un pensiju uzkrājumu ekspertiem domājam, kā pilnveidot sistēmu, lai cilvēkiem būtu lielākas iespējas pašiem pieņemt lēmumus," skaidroja Augulis.
Pašlaik, dodoties pensijā, cilvēkam parasti ir divas izvēles iespējas – pievienot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pensiju 1. līmenim vai iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi. Otrajā gadījumā pensijas izmaksu nodrošina apdrošināšanas sabiedrība.
Iecerētajām izmaiņām vajadzētu paplašināt šīs izvēles iespējas. Vienlaikus netiek apsvērta iespēja ļaut cilvēkiem jebkurā brīdī brīvi izņemt visu uzkrāto pensijas kapitālu.
Piecus gadus pirms pensionēšanās varētu ļaut samazināt ieguldījumu riskus
Viena no apspriestajām iecerēm attiecas uz cilvēkiem, kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi. Viņiem varētu ļaut pašiem izlemt, vai turpināt ieguldīt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus finanšu tirgos vai arī pārcelt tos uz pensiju 1. līmeni.
Šāda iespēja ļautu cilvēkiem, kuri bažījas par finanšu tirgu svārstībām neilgi pirms došanās pensijā, izvēlēties piesardzīgāku pieeju. Tomēr šādam lēmumam būtu arī otra puse – atsakoties no ieguldīšanas, cilvēks zaudētu iespēju gūt papildu peļņu, ja finanšu tirgos būtu vērojams kāpums.
Augulis uzsver, ka pensiju 2. līmeņa uzkrājumi nav jāuztver kā nauda, kuru var vienkārši izņemt un iztērēt. Tas ir pensijas kapitāls, ar kuru cilvēkam būtu jādod iespēja saprātīgi rīkoties.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī pēc pensionēšanās uzkrātais kapitāls varētu turpināt pelnīt
Otra iecere paredz iespēju arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas turpināt ieguldīt uzkrāto pensijas kapitālu finanšu tirgos. Vienlaikus pensionārs varētu pakāpeniski saņemt daļu uzkrājuma kā piemaksu pie ikmēneša pensijas.
"Lai nauda turpinātu strādāt un nest peļņu, bet vienlaikus cilvēks varētu saņemt daļu no uzkrājuma kā piemaksu pie savas ikmēneša pensijas," skaidroja ministrs.
Viņaprāt, šāda pieeja ļautu labāk ņemt vērā cilvēku atšķirīgos dzīves apstākļus un finanšu plānus. Vieniem svarīgāk ir samazināt ieguldījumu riskus pirms pensionēšanās, savukārt citi vēlas saglabāt iespēju turpināt ieguldīt uzkrāto kapitālu un gūt papildu ienākumus arī pēc došanās pensijā.
"Cilvēki savu dzīvi plāno dažādi, un mēs nevaram visus nostādīt situācijā, kad, sasniedzot pensijas vecumu, cilvēkam ir tikai divas izvēles iespējas," norādīja Augulis.
Kāpēc Latvija nevēlas sekot Lietuvas un Igaunijas piemēram?
Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka apspriestās izmaiņas neparedz iespēju pirms pensionēšanās brīvi izņemt visus pensiju 2. līmeņa uzkrājumus, kā tas noteiktos gadījumos ir pieļaujams Lietuvā un Igaunijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Augulis pret šādu pieeju izturas kritiski, jo uzkrājumu priekšlaicīga izņemšana var būtiski samazināt nākotnes pensiju. Pēc viņa aplēsēm, tā rezultātā ikmēneša pensijas apmērs varētu būt par 15%, 25% vai pat 30% mazāks.
"Mēs neesam gatavi pieļaut, ka cilvēku ikmēneša pensijas samazinātos par 15–25 vai pat 30 procentiem. Turklāt pēc tam cilvēkam var vairs nepietikt laika, lai līdz pensijas vecuma sasniegšanai izveidotu pietiekamu uzkrājumu," skaidroja ministrs.
Viņaprāt, pensiju uzkrājumu galvenais uzdevums ir nodrošināt cilvēkam pietiekamus ienākumus vecumdienās. Augulis uzskata, ka pensijai vajadzētu sasniegt aptuveni 60% no cilvēka iepriekšējiem darba ienākumiem.
Lai vecumdienās saņemtu lielākus ienākumus, ministrs strādājošajiem iesaka papildus veidot uzkrājumus pensiju 3. līmenī.
Vai nepieciešams paaugstināt pensionēšanās vecumu?
Augulis pievērsās arī pensiju sistēmas ilgtspējai demogrāfisko pārmaiņu apstākļos. Strādājošo iedzīvotāju skaits samazinās, savukārt pensionāru īpatsvars pieaug, radot arvien lielāku slogu pensiju sistēmai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ministrs uzskata, ka ir ļoti svarīgi saglabāt pašreizējo pensiju kapitālam novirzīto sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru – 20%. Patlaban 15 procentpunkti tiek novirzīti pensiju 1. līmenim, bet pieci – pensiju 2. līmenim.
Augulis uzskata, ka ir būtiski nepieļaut pensijām paredzēto sociālās apdrošināšanas iemaksu kopējā apmēra samazināšanu un saglabāt pašreizējo iemaksu sadalījumu starp abiem pensiju līmeņiem.
Pēc ministra teiktā, šāda pieeja makroekonomiskā līmenī ļautu saglabāt pensiju sistēmas ilgtspēju līdz pat 2050. gadam. Tāpēc viņš neredz pamatu tuvākajā laikā vēlreiz paaugstināt pensionēšanās vecumu.
"Mums šobrīd nav nepieciešams paaugstināt pensionēšanās vecumu," paziņoja Augulis, šādas diskusijas nodēvējot par nepamatotām.