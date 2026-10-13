Sabiedrība
Šodien 15:02
Trešdien laikapstākļi Latvijā kļūs rudenīgāki, daudzviet līs
Trešdien, 14. oktobrī, daudzviet Latvijā gaidāms neliels lietus, kas valsti pakāpeniski sasniegs no rietumiem. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz +8…+13 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Naktī Latvijas lielākajā daļā nokrišņi nav gaidāmi, taču vietām var veidoties migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1…+9 grādiem.
Dienā vējš nedaudz pastiprināsies, bet Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem un brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Daudzviet gaidāms neliels lietus.
Rīgā nakts paies bez nokrišņiem, savukārt dienā iespējams īslaicīgs lietus. Nedaudz pastiprināsies dienvidu vējš, un gaisa temperatūra būs ap +7 grādiem naktī un +10 grādiem dienā.