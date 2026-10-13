Liepājā, iespējams, piedzērusies māte atsakās ielaist policistus pie raudoša bērna; glābējiem nākas izsist logu
Liepājā operatīvajiem dienestiem nācies izsist dzīvokļa logu, lai nokļūtu pie aptuveni gadu veca bērna, kura māte, iespējams, atradās alkohola reibumā un atteicās atvērt durvis. Par laimi, bērns nav cietis, informē Valsts policija.
Pirmdien, 12. oktobrī, ap pulksten 20.13 policija saņēma ziņojumu, ka kādā Liepājas dzīvoklī sieviete lieto alkoholu bērnu klātbūtnē. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi dzirdēja bērna raudāšanu, taču sieviete nespēja atvērt durvis. Tā kā arī radiniekus neizdevās sazvanīt, palīgā tika izsaukti ugunsdzēsēji glābēji.
Izmantojot autokāpnes, glābēji nokļuva līdz dzīvokļa balkonam un mēģināja pierunāt sievieti atvērt durvis. Tomēr viņa, turot bērnu rokās, kliegusi, ka to nedarīs. Lai iekļūtu dzīvoklī, glābējiem nācās izsist logu.
Sieviete, spriežot pēc viņas uzvedības, iespējams, bija alkohola reibumā, taču no pārbaudes atteicās. Mediķi apskatīja aptuveni gadu veco zēnu un apstiprināja, ka ar viņa veselību viss ir kārtībā. Bērns pēc tam nodots radiniecei.
Policija noskaidroja, ka kaimiņi iepriekš nebija manījuši problēmas šajā ģimenē, taču radinieki apstiprināja, ka sievietei ir problēmas ar alkoholu. Dzīvoklī valdīja kārtība un bērniem bija savas istabas, tomēr pie izlietnes atradās alkohola pudeles.
Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu sākts administratīvā pārkāpuma process. Par notikušo informēta arī bāriņtiesa un sociālais dienests.