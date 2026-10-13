Lietuvā pieķerti kontrabandisti ar iespaidīgu cigarešu kravu teju miljona eiro vērtībā
Lietuvā robežsargi aizturējuši divus vīriešus, kuri mēģinājuši pārkraut iespaidīgu kontrabandas cigarešu kravu. Kopumā atrasti 150 000 cigarešu paciņu, kuru vērtība, ieskaitot nodokļus, pārsniedz 800 000 eiro, ziņo Lietuvas Valsts robežsardzes dienests.
Aizturēšana notikusi sestdien Šauļos, kur robežsargi, saņēmuši informāciju par iespējamu nelegālas kravas glabāšanu, pārbaudīja kāda pārvadājumu uzņēmuma teritoriju. Tur viņi pieķēra divus vīriešus brīdī, kad tie no kravas automašīnas “Mercedes-Benz” ar puspiekabi pārkrāva cigaretes kravas mikroautobusā ar Lietuvas numura zīmēm.
Notikuma vietā aizturēts 44 gadus vecs Telšu iedzīvotājs un 58 gadus vecs vīrietis no Šauļiem. Pārbaudes laikā robežsargi atrada 150 000 paciņu “Marlboro Gold” cigarešu bez akcīzes marķējuma. Kravas kopējā vērtība, ieskaitot Lietuvā maksājamos nodokļus, pārsniedz 800 000 eiro.
Pēc nopratināšanas abi vīrieši tika atbrīvoti, taču viņiem piemēroti drošības līdzekļi – rakstiska apņemšanās neizbraukt no valsts un pienākums regulāri reģistrēties policijas iecirknī. Par akcīzes preču nelikumīgu glabāšanu sākta pirmstiesas izmeklēšana. Ja vīriešu vaina tiks pierādīta, viņiem draud naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem.