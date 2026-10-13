Tuvojas ziema, bet naudas apkurei nepietiek: “Ziedot.lv” aicina palīdzēt grūtībās nonākušām ģimenēm
Tuvojoties ziemai un sākoties apkures sezonai, arvien vairāk Latvijas ģimeņu satraucas par to, kā apmaksāt rēķinus un sagādāt ikdienā nepieciešamo. Labdarības organizācija “Ziedot.lv” aicina līdzcilvēkus palīdzēt trūcīgām ģimenēm, vientuļajiem vecākiem un senioriem, kuriem bez sabiedrības atbalsta pārziemot būs īpaši grūti.
Organizācijā ik nedēļu pēc palīdzības vēršas cilvēki, kuriem nepietiek līdzekļu pārtikai, malkai un citām nepieciešamām lietām. Ja septembrī daudzas ģimenes lūdza palīdzību skolas somu un mācību piederumu iegādei, tad tagad arvien aktuālāks kļūst jautājums par mājokļa apsildīšanu un komunālo maksājumu segšanu.
Starp palīdzības lūdzējiem ir kāda vientuļa seniore no Carnikavas pagasta, kurai kurināmā iegādei nepieciešami 575 eiro. Viņas ienākumi nav pietiekami pat pašām nepieciešamākajām lietām, turklāt 2022. gadā ugunsgrēkā nodega daļa viņas mājas. Savukārt Jelgavā kāda māte viena aprūpē divus bērnus ar invaliditāti, kuriem ir 17 un 27 gadi. Lai ģimene varētu nodrošināt apkuri ziemā, nepieciešami 450 eiro.
Smagā situācijā nonākusi arī kāda septiņu bērnu māte Daugavpilī, kura strādā par pārdevēju pārtikas veikalā. Ar algu nepietiek pārtikai, skolas piederumiem un veselības aprūpei, bet tagad ģimenei jāmeklē arī jauns mājoklis, jo dzīvokļa īpašnieks nolēmis īpašumu pārdot. Savukārt Rīgā kāda māte, kura audzina septiņus skolas vecuma bērnus un gaida astoto mazuli, lūdz palīdzību trīsstāvu gultas iegādei, lai nelielajā dzīvoklī visiem bērniem būtu piemērotas guļvietas.
“Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta uzsver, ka palīdzības lūgšana daudzām ģimenēm ir emocionāli smags solis, jo nākas publiski atklāt savas finansiālās grūtības un reizēm arī bērnu veselības problēmas. “Mēs ļoti novērtējam sabiedrības līdzjūtību, taču palīdzības lūgšanai nevajadzētu būt vēl vienam pārbaudījumam ģimenēm, kurām jau tā klājas smagi,” norāda Dimanta.
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Palīdzēt iespējams vietnē Ziedot.lv/gimenes, veicot ziedojumu ar internetbanku vai maksājumu karti. Naudu iespējams pārskaitīt arī uz fonda “Ziedot.lv” kontu, norādot ziedojuma mērķi “Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem”. Organizācija uzsver, ka no ziedojumiem netiek ieturēta komisijas vai starpniecības maksa un visa saziedotā nauda nonāk paredzētajam mērķim.