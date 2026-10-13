Būtiska informācija ostas klientiem un kravu pārvadātājiem: No 1. novembra satiksmei uz Rīgas ostu Kundziņsalā atvērs jauno pārvadu un ostas kontroles punktu
No šī gada 1. novembra satiksmei uz/no Rīgas ostas teritorijas Kundziņsalā tiks atvērts jauns satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, kā arī jauns ostas kontroles punkts Uriekstes ielā 42 (Delta 17).
Līdz ar jaunās infrastruktūras atklāšanu, no 1. novembra kravas autotransports ostas teritorijā Kundziņsalā varēs iebraukt un izbraukt divējādi – gan pa jauno satiksmes pārvadu, izmantojot ostas kontroles punktu Uriekstes ielā 42 (Delta 17), gan kā līdz šim - izmantojot kontroles punktu Uriekstes ielā 9 (Delta 1). Abi kontroles punkti darbosies diennakts režīmā.
Šāda satiksmes kārtība būs spēkā līdz šī gada beigām. No 2027. gada 1. janvāra ostas kontroles punkts Delta 1, Uriekstes ielā 9 satiksmei uz Kundziņsalas tiks slēgts. No jaunā gada kravas transporta satiksme uz/no ostas termināļiem Kundziņsalā tiks organizēta tikai pa jauno satiksmes pārvadu caur kontroles punktu Delta 17.
No 1. novembra uz salas strādājošo ostas terminālu darbinieki Kundziņsalas industriālajā teritorijā varēs nokļūt gan pa jauno satiksmes pārvadu, gan kā iepriekš – pa tiltu no Aptiekas ielas, izmantojot kontroles punktu Kundziņsalas 3 līnijā 36 (Delta 3). Tas būs atvērts katru darba dienu no pl.6.00-20.00. Tāpat, iepriekš saskaņojot ar Ostas policiju, caur Delta 3 tiks organizēta arī piekļuve būvniecības objektiem Kundziņsalas teritorijā.
Jaunais pārvads būs brīvi pieejams arī tuvējo apkaimju iedzīvotājiem. Uz tā izbūvēta papildu automašīnu nogriešanās josla virzienā uz Kundziņsalas dzīvojamo rajonu un izbraukšanai no tās. Vienlaikus izbūvēts arī ērts gājēju un velosipēdu ceļš ar apgaismojumu un speciāls horizontālais marķējums skrējējiem. Gājēju un velosipēdistu nokļūšanai uz pārvada izbūvēti trīs pacēlāji ar kāpnēm – viens Tvaika ielas pusē un divi Kundziņsalā, nodrošinot piekļuvi gan no dzīvojamā rajona, gan ostas teritorijas. Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, iedzīvotājiem nokļūšanai uz Kundziņsalas dzīvojamo rajonu varēs izmantot arī tiltu no Aptiekas ielas.
Kravu pārvadātājiem jāņem vērā, ka kamēr vēl norit jaunās Robežšķērsošanas infrastruktūras vietas izbūves darbi Kundziņsalā, Valsts robežsardze, VID Muitas pārvalde un Pārtikas un veterinārais dienests arī pēc 1. novembra turpinās strādāt tā līdzšinējā adresē – Uriekstes ielā 16, kur tiks nodrošināta robežpārbaužu procedūras un muitas kontrole, kā arī sūtījumu veterinārā, fitosanitārā, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontrole. Uz Uriekstes 16 kravas pārvadātājiem ar transporta līdzekli būs jādodas arī, ja, piesakot muitas procedūru, preces jāuzrāda muitas iestādei vai tām būs nepieciešama muitas kontrole. Savukārt jonizējošā starojuma kontrole ar autotransportu pārvadājamām kravām tiks nodrošināta Uriekstes ielā 42.
Kravas autotransporta un apmeklētāju vizīšu pieteikšana uz Rīgas ostas teritorijām arī turpmāk būs jāveic ostas elektroniskajā caurlaižu pasūtīšanas sistēmā OKS. Informācija par caurlaižu saņemšanas kārtību un noteikumiem pieejama Rīgas brīvostas pārvaldes tīmekļvietnē: www.rop.lv/lv/caurlaizu-sanemsana.
Detalizētāk par satiksmes organizācijas izmaiņām uz Rīgas ostu Kundziņsalā: www.rop.lv/lv/satiksmes-organizacija-noklusanai-nouz-rigas-ostas-teritoriju-kundzinsala-no-2026-gada-1-novembra.
Par satiksmes pārvadu
Satiksmes pārvada izbūves projekts tiek realizēts Rīgas valstspilsētas pašvaldībai sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi. Tas īstenots, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, projekta realizācijas izmaksas ir 82,6 miljonus eiro, no kuriem 23 miljonu eiro veido valsts budžeta dotācija, 59,6 miljonu eiro - valsts budžeta aizņēmums, bet Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums - 4,5 miljonus eiro.
Jaunais pārvads turpmāk nodrošinās tiešu Kundziņsalas savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu un uzlabos kravu, kā arī militārā transporta mobilitāti uz un no ostas termināļiem. Kopā ar Austrumu maģistrāli un Daudersalas pārvadu jaunais savienojums ļaus novirzīt lielāku kravas transporta plūsmu no pilsētas centra.
Vienlaikus, attīstot robežkontroles, piekļuves kontroles un digitalizētas loģistikas infrastruktūru, pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma izbūvēts jauns ostas kontroles punkts. Tas nodrošinās sešu joslu transporta kustību, automatizētus kontroles procesus un vienotu piekļuves kontroles sistēmu - numura zīmju automātisku atpazīšanu, digitālu kravu datu apriti un integrāciju ar kontroles dienestu informācijas sistēmām. Kontroles punkta infrastruktūrā pārvalde ieguldījusi 1,3 miljonus eiro.
“Kundziņsala šobrīd piedzīvo dinamisku izaugsmi. Tajā bāzēti vadošie ostas loģistikas uzņēmumi. Kundziņsalā šobrīd tiek īstenoti arī vairāki stratēģiski attīstības projekti. Ir plānots, ka jau tuvākajos gados Kundziņsalā darbību uzsāks arī virkne jauni uzņēmumi - kravu termināļi, loģistikas centri, enerģētikas uzņēmumi un viedas ražotnes. Šāda mēroga attīstība nav iedomājama bez efektīva savienojuma ar pilsētas un valsts transporta tīklu. Jaunais satiksmes pārvads dos iespēju Kundziņsalā veidot vēl pieejamāku uzņēmējdarbības vidi, kur vienkopus attīstīties ilgtspējīgai enerģētikai, modernai rūpniecībai un viedai loģistikai”, atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.