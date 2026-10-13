Sācies nākamais posms pieminekļa "Svešo varai spītējot tapšanā"- saziedots jau vairāk nekā 61 000 eiro
Otrdien, 13. oktobrī, Rīgā, Radio ielā 1, Latvijas Okupācijas muzejs un Rīgas pašvaldība informēja par paveikto un nākamajiem soļiem pieminekļa "Svešo varai spītējot" tapšanā. Ir saziedots vairāk nekā 61 000 eiro no pieminekļa izveidei nepieciešamajiem 100 000 eiro.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ir saskaņojis pilsētas parka un pieminekļa izveides būvprojektu, kuru izstrādāja uzņēmums "Arhis arhitekti", un tas ir apmaksāts no saziedotajiem līdzekļiem. Rīgas pašvaldība nodrošinās pieminekļa teritorijas labiekārtošanu.
"Aizkustina un priecē, ka pieminekļa tapšanai esam saziedojuši vairāk nekā 61 000 eiro. Arī ziedojot nedaudz, kopā tas nozīmē daudz. Tas apliecina, ka mums ir svarīgi godināt ikvienu, kurš pretojās un nepieļaut svešās varas klātbūtni šodien," saka Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
"Rīgai ir būtiski, lai publiskajā telpā būtu vieta objektiem, kas palīdz izprast mūsu vēsturi, atgādina par cilvēku drosmi un spēju pretoties svešai varai. Piemineklis "Svešo varai spītējot" ir nozīmīgs Rīgas publiskajā telpā, un es ļoti augstu vērtēju Latvijas Okupācijas muzeja iesaisti gan šī objekta tapšanā, gan vēsturiskā stāsta saglabāšanā. Pašvaldībai sadarbība ar muzeju ir īpaši svarīga, jo tieši kopā varam panākt, lai šādi objekti pilsētvidē būtu ne tikai estētiski un kvalitatīvi, bet arī saturiski nozīmīgi nākamajām paaudzēm," pauž Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
13. oktobris ir Bruno Javoiša dzimšanas diena. 1963. gada 5. decembrī viņš Rīgas radio tornī, vietā, kur top piemineklis, pacēla Latvijas Republikas karogu. Šī drosmīgā rīcība kļuva par spilgtu pretošanās apliecinājumu. Par šo notikumu B. Javoišs tika notiesāts un septiņus gadus pavadīja ieslodzījumā Mordovijā. Okupācijas laikā karogs radio tornī plīvoja četras reizes.
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Šobrīd tiek iegādāts granīts piemineklim, un plānota nākamo darbu uzsākšana. Okupācijas muzejs aicina ikvienu atbalstīt pieminekļa tapšanas trešo un noslēdzošo posmu, kam ir nepieciešami vēl nepilni 40 000 eiro.
Piemineklis "Svešo varai spītējot" ir veltīts mūsu spējai pretoties, tā tapšanā nozīmīga vieta ir personiskajiem pretošanās stāstiem, kas apliecina mūsu stāju un spēju saglabāt neatkarīgās Latvijas ideju.