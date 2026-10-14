VIDEO: ja gribat dzīvot, klaiņojiet uzmanīgi... nelegālie migranti Latvijas pierobežas mežos nav vieni
Dabas pētnieku novērojumi liecina, ka nelegālajiem migrantiem, kurus pretlikumīgu iekļūšanu Latvijā organizē Baltkrievijas specdienesti, iespējams, varētu būt krietni lielāki – burtiskā nozīmē – riski, par kuriem uztraukties, klaiņojot pa mūsu mežiem.
Runa, protams, ir par brūnajiem lāčiem. Un LVMI “Silava” publicētais 2025. gada pārskats par lāču monitoringu uzskatāmi demonstrē šo lielo zvēru klātbūtni arī Latvijas-Baltkrievijas robežas tuvumā.
Lāču valsts pierobežā netrūkst un būs vēl vairāk
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), kopumā pērn saņemti 827 ziņojumi par nejaušiem lāču vai to klātbūtnes pazīmju novērojumiem. Ziņojumi ietver gan dzīvnieku fiksēšanu klātienē vai ar slēpņu kamerām, gan to klātbūtnes pazīmes – pēdu nospiedumus, matus, ekskrementus un ziemošanas migas.
Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieaug, un pašlaik pētnieki uzskata, ka Latvijā ir ap 150 sugas īpatņu. Minētais “Silava” 2025. gada pārskats savukārt ieskicē, ka šī milzīgā plēsēja klātbūtne ir novērota arī pierobežā, kur Baltkrievija, domājams, ar Krievijas iesaisti, šobrīd organizē nelegālo migrāciju.
Ārpus “Natura 2000” teritorijām lāču monitorings tiek veikts vēl piecās vietās, tostarp, Latvijas dienvidaustrumu (DA) pierobežā – Demenes, Skrudalienas, Salienas un Kaplavas pagastu apvidū.
Saskaņā ar pārskatu, Kopš 2023. gada arī piecās teritorijās ārpus “Natura 2000” teritorijām tiek apsekoti ābeļdārzi to ražas laikā. Aprakstā minēts, ka lāča klātbūtnes pazīmes apstiprinātas visās no apsekotajām teritorijām.
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Turklāt kartē norādīts, ka Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ir arī ābeļdārzs, kurā konstatētas lāču klātbūtnes pazīmes.
Kopumā, saskaņā ar pārskata datiem, Latvijas DA pierobežā gan 2024. gadā, gan 2025. gadā konstatēta lāča klātbūtne, šī dzīvnieka skrāpējumi un mati.
Interesanti, ka 241 no minētajiem 827 novērojumiem (lāči vai to klātbūtnes pazīmes) pērn veikuši Valsts robežsardzes darbinieki.
Lācis no Baltkrievijas arī pamēģina izlauzties cauri žogam
Taču vēl interesantāk, ka šī gada aprīlī Latvijas robežsargi videoformātā fiksējuši gadījumu, kad par robežas pārkāpšanu, šķiet, domājis arī kāds Baltkrievijā dzīvojošs lācis. Lielais plēsējs, gluži kā to dara nelegālie migranti, slaistījies gar žogu, meklējot iespējas tikt tam pāri.
Dzīvnieks nostājās uz pakaļējām kājām un pārbaudīja žoga izturību, pēc tam ķērās pie padziļinātas izpētes no apakšas, vairākkārt mēģinot izrakt bedri, taču tas nav sekmējies ar panākumiem. Pārliecinājies, ka žogu apiet neizdosies, lācis devās atpakaļ savās gaitās.
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Šādi meža dzīvnieku “pārbaudes” apmeklējumi uz robežas pēdējā laikā novērojami arvien biežāk, atgādinot, ka robežsargiem modrība jāuztur ne tikai attiecībā uz cilvēkiem, bet arī uz dabas pārstāvjiem.
Plēsējus filmē, fotografē iedzīvotāji
Kā zināms, Latvijā lāči regulāri nonāk arī sociālajos tīklos, jo to ir pietiekami daudz un netrūkst gadījumu, kad dzīvniekus piefiksē ne vien mežā izvietotas speciālas kameras, bet arī vienkārši iedzīvotāji.
Jāizceļ gan gadījumi, kad lāčus tieši problemātiskajā pierobežā fiksējuši arī robežsargi vai robežas apsardzībai paredzētais aprīkojums. Šādu gadījumu Baltkrievijas robežas tuvumā ir gana daudz kaimiņvalstij Lietuvai:
@borderjournal Border guards at the Kabeliai checkpoint recorded a bear crossing the border from Belarus into Lithuania through a marsh. It spent about three hours within European Union territory before returning to Belarus through the marsh#BorderNews #Lithuania #Belarus #BorderGuard #WildlifeNews ♬ Global News - FY Musik Official
Lāči īpaši bieži manīti arī mēnešos, kad pastiprinās migrantu plūsma
Kopš 2021. gada ir apstiprināti pierādījumi, ka Latvijas teritorijā lāči vairojas. 2025. gadā Latvijas teritorijā ir ziņoti 26 gadījumi par novērotām lācenēm ar 1 līdz 4 (vidēji 2,5) šā gada lācēniem.
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Ņemot vērā ziņojuma datumu un atrašanās vietu no Latvijas robežas ar kaimiņvalstīm, vērtējams, ka Latvijas teritorijā ir vairojušās vismaz 18 lācenes. 2025. gada ziņojumu intensitātē vērojami divi aktivitāšu periodi – aprīlī/maijā un septembrī/oktobrī, kad ir reģistrēts lielākais ziņojumu skaits attiecībā pret pārējā gada ziņojumiem.
Šajos divos periodos ir arī lielākais pagastu skaits, kuros lāči vai to klātbūtnes pazīmes ir novērotas – aprīlī lāči novēroti 55 pagastos, maijā – 81 pagastā, savukārt septembrī – 44 un oktobrī – 45 pagastos.
Migrantiem ceļā – vilki, lāči, čūskas, ērces un... mednieki
Lāču monitorings ir viena no monitoringa apakšprogrammām, ko paredz valsts Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. Latvijā bioloģiskās daudzveidības monitorings ietver “Natura 2000” teritoriju monitoringu, fona monitoringu, kas raksturo situāciju visā valstī, speciālo monitoringu, kas paredzēts konkrētu sugu vai biotopu padziļinātai izpētei, kā arī invazīvo sugu monitoringu.
Līvānu novadā pamanīts lācis
Līvānu novada iedzīvotāja Evita norāda, ka saskārusies ar visnotaļ neparastu pieredzi - netālu no viņas mājām paviesojies lācis.
“Bioloģiskās daudzveidības monitorings ir dabas “veselības pārbaude”, kas palīdz saprast, kā mainās Latvijas daba, un nodrošina tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm,” skaidro Strode.
Taču kopā ar lāčiem, vienīgi daudz intensīvāk, vairojas arī nelegālo migrantu skaits, kurus nedraudzīgās kaimiņvalstis cauri meža biezokņiem un pļavām stumj Latvijas virzienā.
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Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam.
Savukārt 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Lāči gan ir tikai viena no potenciālām nākotnes problēmām tiem, kuri izdomājuši ļauties agresorvalstu izvērstā hibrīdapdraudējuma sniegtajām iespējām ielauzties Eiropas Savienībā. Vienlaikus Latvijas mežos netrūkst arī vilku, čūsku un ērču, kuras pārnēsā attiecīgās slimības.
Nesenais 10. oktobra incidents, kurā robežsargi saņēma informāciju no Konstantinovas medību kolektīva medniekiem par Asūnes pagastā konstatētiem astoņiem nelegāliem klaidoņiem, gan beidzās bez letāliem iznākumiem mednieku profesionalitātes dēļ.
Lācis Valmieras pusē iznīcinājis bišu stropu
Elīna publiskojusi neapskaužamus kadrus no saimniecības Valmieras novada Skaņkalnes pagastā, kur otrdien paviesojies lācis.
Valsts robežsardzes amatpersonas nekavējoties ieradās notikuma vietā un atturēja personas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
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Robežsardze norāda, ka tai ilgstoši izveidojusies laba sadarbība ar pierobežas iedzīvotājiem, tostarp mednieku kolektīviem, un aicina arī turpmāk ziņot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem pierobežā.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā tika sākta operācija “Vilkatis”, kas ir Latvijas mērķēta un koordinēta reakcija uz hibrīdo apdraudējumu — instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas.
Operācijas mērķis ir būtiski samazināt nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē. Operāciju plānots turpināt līdz 31. decembrim.