"LVM Meža ekspedīcijās" šajā rudenī devušies gandrīz 6000 skolēnu
Desmit gadu laikā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) organizētajās meža ekspedīcijās zināšanas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu ieguvuši vairāk nekā 60 000 skolēnu. Arī šī gada septembrī, kas iezīmē programmas jubilejas gadu, meža apsaimniekošanas ciklu iepazina 5835 sesto klašu skolēni. Skolēnus dabā sagaidīja pieredzējuši LVM darbinieki, kuri ikdienā veic plānošanas, mežizstrādes, kopšanas un citus pienākumus.
Sesto klašu skolēni kopā ar 426 pedagogiem šogad piedalījās 292 ekspedīcijās astoņos Latvijas reģionos. Visvairāk dalībnieku šogad pulcēja meža ekspedīcijas Tomē, kur 42 pārgājienos piedalījās 921 skolēns.
“LVM Meža ekspedīcijas” ir aizraujošs piedzīvojums mežā, kur 10 izzinošās stacijās skolēni iepazīst meža apsaimniekošanas ciklu, uzlūko mežu no mežsaimnieciskā skatupunkta kopā ar LVM ekspertiem. Desmit gadu laikā programma kļuvusi par nozīmīgu iespēju skolēniem ārpus skolas vides ne tikai apgūt teorētiskas zināšanas, bet arī pašiem pētīt, skaitīt, mērīt un risināt praktiskus uzdevumus, piemēram, mērīt koku augstumu, noteikt audzes vecumu, atklāt koksnes klātbūtni ikdienā izmantojamos priekšmetos un iepazīt meža kaitēkļus. Šādi uzdevumi skolēniem ļauj teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē un izprast, kā mežā tiek pieņemti ar tā apsaimniekošanu saistīti lēmumi.
LVM vides izglītības vadītāja Līga Abizāre norāda:
"Interese par meža ekspedīcijām no skolu puses ar katru gadu pieaug. Skolotāji īpaši novērtē iespēju skolēniem mācīties darot – pašiem iepazīt meža augšanas un apsaimniekošanas procesu, kā arī izprast koksnes ceļu no meža līdz gataviem produktiem. Praktiskā pieredze palīdz labāk izprast meža nozīmi gan dabā, gan cilvēku ikdienā."
Aptaujātie skolēni par vienu no aizraujošākajām aktivitātēm šogad atzinuši staciju "Skaitām kokus". Tajā dalībnieki nosaka koku skaitu jaunaudzē, vispirms tos saskaitot parauglaukumā un pēc tam iegūtos rezultātus attiecinot uz visu jaunaudzi.
“LVM Meža ekspedīciju” saturs tapis, LVM sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru, AS “Latvijas Finieris” un LVMI “Silava”. Vairāk informācija par LVM vides izglītības programmām skolām atrodama vietnē skolam.lvm.lv
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Katru gadu septembrī ekspedīcijas notiek astoņos LVM reģionos pie lielajām pilsētām, bet visu mācību gadu ekspedīcijas 6. klasēm ir pieejamas arī trīs pastāvīgajos LVM tūrisma objektos Tērvetē, Kalsnavā un Vijciemā, iepriekš individuāli piesakoties un saskaņojot ekspedīcijas laiku.