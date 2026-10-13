Līvānu novadā atklāta marihuānas audzētava
Oktobra sākumā Valsts policijas amatpersonas Līvānu novada Jersikas pagastā atklāja marihuānas audzētavu, kurā atrada 81 izžāvētu marihuānas stādu, 33 augošus un podos iestādītus stādus, kā arī septiņus stādus, ko sāka žāvēt. Tāpat kratīšanas laikā izņemtas 19 patronas. Likumsargi uz aizdomu pamata aizturēja 1980. gadā dzimušu vīrieti. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.
Šā gada 2. oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, apsekoja kādu īpašumu Līvānu novada Jersikas pagastā. Sankcionētas kratīšanas laikā privātmājā un tai blakus esošajā siltumnīcā likumsargi atklāja aprīkotu marihuānas audzētavu.
Likumsargi, veicot sankcionētu kratīšanu, atrada un izņēma:
- 81 izžāvētu marihuānas stādu;
- 19 augošus marihuānas stādus;
- septiņus marihuānas stādus podos;
- septiņus marihuānas stādus, kurus sāka žāvēt;
- 19 patronas.
Jānorāda, ka audzētava bija aprīkota ar marihuānas audzēšanai nepieciešamajām iekārtām, tostarp lampām, laistīšanas un ventilācijas sistēmām. Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu likumsargi uz aizdomu pamata aizturēja 1980. gadā dzimušu vīrieti. Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās izmeklēšana.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 256. panta pirmās daļas un 233. panta otrās daļas.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.