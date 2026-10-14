Nepatīkama prognoze Kulberga atbalstītājiem: “Apvienotais saraksts” jau drīz varētu sašķelties
Iespējams, Saeimas vēlēšanās uzvarējušo “Apvienoto sarakstu” (AS) jau diezgan drīz sagaida šķelšanās. Tā intervijā portālam Jauns.lv sacīja politiskās komunikācijas pētnieks Mārtiņš Pričins.
Runājot par AS turpmāko darbību Saeimā un valdībā, viņš teica: “Daudz ekspertu prognozē, ka viņiem būs gan identitātes problēma, gan vienotas organizācijas izaicinājumi, jo viņi nav viendabīga masa, un tāpēc viņiem paredz diezgan drīzu šķelšanos.”
Apvienībā esošo organizāciju, partiju mērķi, vīzijas un aktuālo jautājumu loks var atšķirties. “Būs liels izaicinājums, kā viņi ar to visu tiks galā, kā paši pieņems lēmumus, kā tiks galā ar lielo varu, kas viņiem ir, kaut gan tā nav vairāk nekā puse no mandātiem. Līdz ar to viņiem vajadzīgi kaut kāda veida atbalstītāji.
Jārēķinās ar vairākiem lieliem izaicinājumiem
Manuprāt, viņiem būs vairāki izaicinājumi. Galvenais jautājums, vai viņi šo lielo atbalstu, lielo mandātu skaitu pārveidos reālās pārmaiņās, nezaudējot gan savu identitāti, gan vēlētāju uzticēšanos. Viņi maina vairākas interesantas lietas, piemēram, valdības darbs ir prioritāte, un tikai tālāk veido koalīciju. Tas izskatās interesanti.
Vienlaikus klusumu, pie kura viņi šobrīd pieturas, var izmantot citi, arī spekulēt, veidot baumas, kas AS un [AS līderim Andrim] Kulbergam nāktu par sliktu. Līdz ar to viņiem kaut kā jādozē informācija, ko mediji un pārējie varētu apspriest.”
Visas apvienības vai Kulberga neveiksme?
Interesanti ir arī saistībā ar tēla veidošanu. “Pati apvienība priekšvēlēšanu laikā veidoja viņam [AS līderim] spēcīgu tēlu, ka Kulbergs ir risinājums. Ir jautājums, kā viņi šobrīd veidos realitāti. Kulbergs to visu risina, bet kurš pelnīs uzvaras laurus, ja tie būs – Kulbergs vai visa partiju apvienība?”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Un vēl svarīgāk – kurš atbildēs, ja kaut kas nenotiks tā, kā bija plānots? Latvijā ir nozares, kurās ir akūtas problēmas un nav risinājuma ne īsā, ne vidējā termiņā, piemēram, “airBaltic”, “Rail Baltica”, izglītības un veselības jomas. Gandrīz katrā nozarē var atrast kādu smagu jautājumu. “Vai tā būs AS neveiksme vai Kulberga neveiksme?” Svarīgi, kā to pozicionēs paši politiķi un viņu konkurenti.
Potenciāls lielākiem strīdiem
Ir arī jautājums, kādi būs AS sadarbības partneri. “Vēlētāji balsoja par ļoti dažādām interpretācijām. Daļa saka, ka nevēlas viņus redzēt kopā ar “Jauno vienotību” (JV), citi saka, ka nevēlas ar [“Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderi Aināru] Šleseru.”
Pričins pieļāva, ka AS būs konkrēti piedāvājumi, un tad viņi skatīsies, kuri politiķi tos atbalsta. “Pieeja par maz kompromisiem, kas šobrīd izskan, ir potenciāls lielākiem strīdiem.”
Iespējams situatīvisms – vienā gadījumā rīkoties šādi, bet citā – citādāk. “Viņiem pašiem varētu būt grūti prognozēt nākotni un darbību, ja ir šāda pieeja. Bet arī Evikas Siliņas (JV) valdībā redzējām, ka liela uzticēšanās starp partijām nebija. Viņi viens otru arī aplēja ar dubļiem, maigi sakot.”
Valsts prezidents tiekas ar "Apvienoto sarakstu"
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tiekas ar Apvienotā Saraksta pārstāvjiem pēc 15. Saeimas vēlēšanām.
AS varētu sadarboties gan ar JV, gan LPV
Jautāts par iespējamiem koalīcijas partneriem, Pričins norādīja, ka turpmāk visciešāk AS varētu sadarboties ar Nacionālo apvienību (NA), taču ar 51 balss atbalstu būtu nestabila strādāšana. Atsevišķos jautājumos viņi varētu sadarboties ar JV.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt citos jautājumos (piemēram, par vairāk konservatīvām tēmām) AS varētu sadarboties ar LPV. Šlesera pārstāvētais spēks varētu atbalstīt AS saistībā ar valsts aparāta un izdevumu samazināšanu un citiem jautājumiem. Atsevišķos jautājumos AS varētu sadarboties arī ar “Progresīvajiem” un citiem politiķiem.
“Šāda prioritāšu virzīšana, ja to caurspīdīgi izskaidro sabiedrībai, var šķist diezgan pievilcīga. Galvenais ir caurspīdīgi lēmumi.” Jādomā, kā AS varētu pamatoti un caurspīdīgi atbildēt neapmierinātiem politiskiem konkurentiem, kuri gribēs medijos stāstīt sliktu par AS.
Kā apmierināt tautas gaidas?
Vai pētnieka pieminētā AS iespējamā šķelšanās varētu notikt tuvākajā laikā vai vēlāk? “Tas ir jautājums, cik plašā kompānijā top valdības prioritātes šobrīd. Tas, kāda veida temati ir prioritātes, arī pašas apvienības iekšienē var atšķirties.” AS vajadzīgas izmaiņas ne tikai ilgtermiņā, bet arī īstermiņā un vidējā termiņā.
Dzirdēts, ka daļa AS pārstāvju saprot - viņiem ir dots mandāts, bet cilvēkiem ir gaidas, kas jāapmierina. Lai kaut kas reāli mainītos, jau šobrīd būtu vajadzīgas reformas, kuru rezultātus redzētu līdz nākamajām vēlēšanām.
Var parādīties interesanti uzvārdi
Tāpat ir jautājums par Kulberga komandu – kam viņš uzticēsies un vai šie cilvēki būs gatavi reālām pārmaiņām. Vai viņi gribēs veikt lielas pārmaiņas šajā Saeimas sasaukumā, uzņemt kritiku un pakļaut sevi riskam nākamajās vēlēšanās tikt izsvītrotiem?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Negatīva atbilde uz šo jautājumu ir iemesls, kāpēc daudz politiķu izvairās no nepopulāriem lēmumiem. “Visticamāk, šai valdībai būs jāpieņem diezgan daudz nepopulāru lēmumu, ja viņi tiešām vēlas kaut ko pozitīvi mainīt valstī,” pētnieks teica.
Izskanējis, ka valdībā būs profesionāļi. “Ir jautājums, vai tā tiešām būs un ko mēs saprotam ar profesionāļiem? Vai tie būs pieredzējuši cilvēki no ievēlētajiem vai arī būs vēl kādi citi, es nespekulēšu.” Saistībā ar personālijām var parādīties interesanti uzvārdi, pētnieks teica un minēja ārlietu ministra amatu.
"Apvienotais saraksts" gaida vēlēšanu rezultātus
Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji sagaida 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus.
"Mēs jums griežam nost, jo jūs esat liekēži.”
“Ir arī jautājums, vai Kulbergs spēj apvienot sabiedrību.” Runājot par bezkompromisa piedāvājumiem un skatījumiem, pētnieks norādīja, ka Kulbergam būtu ļoti jāieklausās sabiedrībā un īpaši tajās grupās, kurām viņš vēlas samazināt izdevumus. Tas būs sāpīgi, tāpēc ļoti svarīgi, kā premjers runās ar šīm sabiedrības grupām un kā skaidros savus lēmumus.
“Dialogs ar nozarēm, sabiedrības grupām būs ļoti svarīgs.” Būs nozīmīgi izskaidrot savus lēmumus, nevis vienkārši paziņot: “Lūk, mēs jums griežam nost, jo jūs esat liekēži.” Pretējā gadījumā Kulbergs var sakrāt pietiekami daudz “ienaidnieku”. Jau līdzšinējā darbībā iezīmējies Kulberga komunikācijas stils – viņš pieturas pie sava viedokļa un argumentiem, Pričins teica.
Jauns.lv jau ziņoja, ka 15.Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu, tādējādi kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamenta sasaukumā.