Reinis Zariņš un Andris Poga aicina uz Šūmaņa klaviermūzikas šedevru Rīgā
Ceturtdien, 22. oktobrī plkst. 19.00 Latvijas Universitātes Lielajā Aulā kamerorķestris Sinfonietta Rīga un diriģents Andris Poga klausītājus aicina piedzīvot vienu no izcilākajiem pasaules klaviermūzikas literatūras šedevriem – vācu romantisma laikmeta ģēnija Roberta Šūmaņa Klavierkoncertu. Līdzās Žana Sibēliusa un Pētera Plakida muzikālie sacerējumi. Koncerta solista godā – ievērojamais latviešu pianists Reinis Zariņš.
Reinim Zariņam piemīt spēja ielūkoties lietu dziļākajā būtībā un runāt skaistuma un patiesuma valodā. Savā īpašajā skaņas izjūtas pasaulē viņš ieved nevis ar ārišķīgi žilbinošu virtuozitāti, bet gan ar domas dziļumu un daudzslāņainību. Kas līdzīgs savulaik piemita arī komponistam un pianistam Pēterim Plakidim, kurš bija pazīstams gan kā lielisks savu darbu atskaņotājs, gan kā savdabīgs klasikas un laikabiedru skaņumākslas interprets. Latviešu mūzikā iezīmējot veselu laikmetu, īpaša vieta tajā atvēlēta arī viņa jaunības gadus šedevram - “Mūzikai klavierēm, stīgām un timpāniem”.
Daudzšķautņains talants bija arī vācu romantiķis Roberts Šūmanis, kura Klavierkoncerts savukārt rezumē viņa radošuma intensitātes augstāko punktu. Aizsākts vēl pirms ilgi gaidītajām laulībām ar pianisti Klāru Vīku, kurai tika uzticēts opusa pirmatskaņotājas gods, šis mīlestības cauraustais skaņdarbs savu gala versiju ieguva neilgi pēc Šūmaņu pāra viesošanās Rīgā. Uz šo piejūras metropoli koncertceļojumu gaitas savulaik vedušas arī somu klasiķi Žanu Sibēliusu, kura spilgti tēlainā svīta “Peleass un Melizande” sakņota beļģu simbolista Morisa Māterlinka lugas motīvos.
Koncerts aizsāk vienu no trim “Sinfonietta Rīga” 21. sezonas tematiskajām koncertsērijām - “Rīga rada, Rīga klausās”. Līdztekus sadarbībai ar diriģentu Andri Pogu un pianistu Reini Zariņu, sērijā iekļautas vēl divas citas koncertprogrammas: 19. decembrī Sinfonietta Rīga pirmo reizi sadarbosies ar austriešu senās mūzikas pārzinātāju, vijolnieku un atskaņojuma vadītāju Aleksandru Janičeku un klavesīnisti Ievu Salieti, bet 17. aprīlī orķestris uz vienas skatuves tiksies ar izcilo pianistu Georgiju Osokinu.
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Koncertsērija “Rīga rada, Rīga klausās” veltīta Latvijas galvaspilsētai - nozīmīgam Eiropas mūzikas centram – nemitīgā attīstībā esošai pilsētai, kuras magnētisma saistīto cilvēku un ideju krustpunktā tradīcijas mijiedarbojas ar novatoriskām vēsmām. Pirms divarpus gadsimtiem tieši Rīgā savu radošo piepildījumu guva par pēdējo Baha skolnieku uzskatītais Johans Gotfrīds Mītels un par savu šo pilsētu dēvējuši arī mūsu lielmeistari Pēteris Plakidis un Romualds Kalsons. Dažādos laikos te piestājuši tādi mūzikas grandi kā Roberts Šūmanis, Fancis Lists un Rihards Vāgners, Žans Sibēliuss vai Bendžamins Britens un iedvesmu doties plašajā pasaulē te guvuši Latvijas jaunie talanti.
Andris Poga ir viens no tiem starptautisku muzikālo karjeru veidojušajiem diriģentiem, kuru droši varam pieskaitīt pie redzamākajiem latviešu muzikālo tradīciju nesējiem plašajā pasaulē. No 2013. līdz 2021. gadam viņš bijis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) mākslinieciskais vadītājs un turpina sadarboties ar LNSO kā tā mākslinieciskais padomnieks. Pirmo reizi viņš diriģēja Stavangeres Simfonisko orķestri (SSO) 2018. gada aprīlī, un 2019. gada jūnijā orķestris paziņoja par viņa iecelšanu par nākamo galveno diriģentu. Savu Stavangeres pilnvaru laiku viņš noslēdza 2026. gada jūnijā.
Pēdējo gadu izcēlumi ietver koncertus ar Vācijas, Francijas, Itālijas, Japānas un Skandināvijas vadošajiem orķestriem. Pēc veiksmīgas sākotnējās sadarbības viņš ir kļuvis par pastāvīgu viesdiriģentu NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburgā, WDR Sinfonieorchester Ķelnē, Deutsches Symphonie-Orchester Berlīnē, NHK Simfoniskajā orķestrī Tokijā un daudzos citos. Viņš ir arī diriģējis Tonhalle-Orchester Cīrihē, Gewandhausorchester, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Karalisko Filharmonisko orķestri, Honkongas Filharmonisko orķestri, Sidnejas Simfonisko orķestri un Dalasas Simfonisko orķestri.
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2026./2027. gada sezonā paredzētas abonementkoncerti sērijas gan ar SSO, gan LNSO, kā arī atgriešanās pie WDR Sinfonieorchester, NDR Elbphilharmonie Orchester, Orchestre National de France, Konzerthausorchester Berlīnē, Karaliskā Liverpūles Filharmoniskā orķestra, Osakas Filharmoniskā orķestra un Šanhajas Simfoniskā orķestra, kā arī pie citiem. Andris veiks arī savu debiju ar citiem ievērojamiem orķestriem Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs.
Skaistums un patiesums: šīs vērtības latviešu koncertpianists Reinis Zariņš meklē mūzikā, kuru izvēlas, interpretācijās, kuras veido, un sadarbībās ar citiem. Reinis ir viens no Latvijas ievērojamākajiem talantiem, dziļi pārdomātu interpretāciju meistars, spožs solists un prasmīgs kamermūziķis, konceptuālu starpmākslu projektu autors. 2026. gadā Reinis izdod Arvo Perta mūzikas albumu, spēlē Stravinska Svētpavasari Amsterdamā ar gleznotāju, Vasku Itālijā un Mežotnē ar Trio Palladio, Mesiānu Alpos un Dzintaros solo, pirmatskaņo Baltijas komponistu darbus Baltijas mūzikas dienās, spēlē, dzied un deklamē kopā ar kori "Latvija", pieskandina nakts debesis Botāniskajā dārzā un turpina sirdssiltu muzicēšanu ar mecosoprānu Zandu Švēdi.
Uzsācis klavierspēles apguvi no septiņu gadu vecuma, Reinis debitēja kā solists ar orķestri jau deviņu gadu vecumā, un vēlāk guva godalgas vairākos starptautiskos pianistu konkursos. Reinis ir arī pieckārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts (2011, 2013, 2015, 2020, 2023) un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. Reinis Zariņš ir piedalījies daudzos prestižos festivālos: Lucernas festivālā, Kremerata Baltica festivālā, Bātas, Norfolkas un Jaunskotijas starptautiskajos mūzikas festivālos. Viņš muzicējis pasaules labākajās koncertzālēs — Amsterdamas Concertgebouw, Ņujorkas Kārnegī Veila zālē, Londonas Vigmora zālē, Maskavas Čaikovska zālē. Teicamā saskaņā spēlējis ar diriģentiem Andri Pogu, Atvaru Lakstīgalu, Aināru Rubiķi, Pjēru Bulēzu, Pēteru Etvešu, Pavlo Erasu-Kasado, Juhu Kangasu, Djego Masonu, kā arī muzicējis ar Londonas Filharmoniķiem, Kremerata Baltica, Ostrobotnijas kamerorķestri un labākajiem Latvijas orķestriem.
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