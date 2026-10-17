Jēkabpilī policisti kļūst par bezpajumtniekiem, Iecavā grasās bloķēt ceļus, Ventspilī un Valmierā demolē tualetes: kriminālā province
Jēkabpilī drošības dēļ policistiem nu jāsaspiežas, jo drošības apsvērumu dēļ slēgta galvenā policijas ēka pilsētā. Savukārt Ventspilī un Valmierā kārtības sargiem nāksies ķerstīt sabiedrisko tualešu postītājus, bet Mārupē tikko iestādīto kociņu lauzējus.
Bauskas novada iedzīvotāji sašutuši par “Rail Baltica” trases būvniekiem, kuri ar saviem grantsvedējiem izdangā vietējos ceļus.
Iecavas pusē gatavi bloķēt ceļus
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs un vienlaikus arī Bauskas novada pašvaldības deputāts no Zaļo un zemnieku savienības Mārtiņš Cimermanis “Facebook” publicējis gan video, gan foto par to, kādas problēmas autobraucējiem sagādā “Rail Baltica” trases būvniecība Iecavas apkārtnes iedzīvotājiem, kuri cīnās ar Eiropas līmeņa dzelzceļa cēlājiem, kuri vārda tiešā nozīmē vietējos atstāj ieslodzītus savā pagastā.
Šoreiz runa nav vis par naudas izšķērdēšanu vai lēnajiem būvniecības lēnajiem tempiem, bet gan to, ka “Rail Baltica” smagā tehnika iznīcina jeb izdangā lauku ceļus. Mārtiņš Cimermanis aicina pievērst lielāku uzmanību ceļiem, pa kuriem brauc “Rail Baltica” smagā tehnika. Pašlaik no iedzīvotāju puses jūtama liela spriedze, Mārtiņš Cimermanis pastāstīja laikrakstam “Bauskas Dzīve”: “Pirmdien pa valsts ceļu nogāja greideris. Šodien (ceturtdien – Red.) tas ceļš ir atkal vienkārši iznīcināts! Četrdesmit tonnas smagas mašīnas, braucot no karjera, ceļu iznīcina. Cilvēkus neinteresē, vai tas ir pašvaldības vai valsts ceļš. Viņiem svarīgi normāli aizvest bērnus uz skolu, pašiem braukt vai ar skolas autobusu. Ja mašīnas uz ceļa pārsit karterus, jāsāk domāt. Jautājums – kā mēs kontrolējam šo ceļu uzturēšanu? Ja nevarat tos ceļus uzturēt, slēdziet karjerus!”
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Vietējie iedzīvotāji ir gatavi pat bloķēt ceļus, jo “tas vienkārši nav izturams”: “Es kā deputāts arī nevaru atbildēt. Es saku – rakstiet vēstules, bet visiem jau tās vēstules ir “piegriezušās”! Cik var tukšus salmus kult, ja ceļu nesakārto tā, lai pa to var normāli pārvietoties cilvēki?!”
Mārupē posta Dzelzceļa ielas apstādījumus
Mārupiete Sintija “Facebook” grupā “Marupe Info” sašutusi par vietējo resgaļu posta darbiem Dzelzceļa ielā un publicē foto, kurā redzams, ka nolauzts ceļa malā tikko iestādīts kociņš: “Būsim reāli, šo neizdarīja vējš! Lai kas to būtu izdarījis, kāpēc ir jāizposta viss skaistais, kas tiek veidots ap mums!? Drīzāk jau pusaudži vai bērni, bet no kā tas viss nāk? Uzpūstais burbulis, ka Mārupē dzīvo inteliģentas ģimenes. Arvien vairāk šeit sāk nepatikt pārapdzīvotība šeit. Nezin, kur katram savu enerģiju izlikt. Ejat staigāt un mierīgi elpojat. Dzīvojat skaisti un novērtējat otra darbu!”
Ieraksts izpelnījies desmitie vietējo ievērību, kuri pauž: * ““Cik nežēlīga rīcība! Vai tiešām viss skaistais ir jāizposta?”; * “Mārupē pārsvarā turīgas, kas ne vienmēr nozīmē inteliģentas ģimenes. Žēl, jo kociņš gan skaists, gan diezgan dārgs stāds.”
Valmierā demolē publiskās tualetes
Bet Valmieras novada pašvaldība ir nikna uz huligāniem, kura posta publisko infrastruktūru jeb konkrētāk – publiskās labierīcības. Vietvara publicējusi ierakstu:
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“Valmieras novada pašvaldības policija pēdējā laikā arvien biežāk saskaras ar gadījumiem, kad novada publiskajās tualetēs tiek konstatēti dažādi vandalisma un apzinātas nekārtības radīšanas gadījumi. Tiek nelietderīgi iztīts un izmētāts tualetes papīrs, izspiestas ziepes, izlietnēs sabērtas smiltis un veiktas citas darbības, kas bojā vai piesārņo koplietošanas telpas.
Publiskās tualetes, tāpat kā bērnu rotaļu laukumi, atpūtas vietas, soliņi un cita labiekārtotā infrastruktūra, ir izveidota mūsu visu ērtībai un labsajūtai. Tās ir vietas, kurās ieguldīti pašvaldības – visu iedzīvotāju līdzekļi, darbs un rūpes, lai Valmieras novads būtu sakopts, pieejams un patīkams gan iedzīvotājiem, gan viesiem.
Diemžēl ne visi šo ieguldījumu novērtē. Šāda rīcība ir necieņa pret kopīgo īpašumu, apkārtējiem cilvēkiem un arī tiem darbiniekiem, kuri ikdienā rūpējas par šo vietu tīrību un kārtību. Katra apzināti radītā nekārtība kādam ir jāsakopj, savukārt bojātā infrastruktūra – jāatjauno. Tas prasa gan papildu laiku, gan finanšu līdzekļus, kurus pašvaldība varētu ieguldīt apkārtējās vides uzlabošanā.
Valmieras novada pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem atbildīgas uzvedības publiskās vietās noteikumus, aicina bērnus un jauniešus aizdomāties par savu rīcību un tās sekām. Publiskā infrastruktūra nepieder kādam atsevišķi, bet vienlaikus tā ir mūsu visu kopīga vērtība. Tāpat aicinām iedzīvotājus, ja pamanāt, ka kāds apzināti bojā vai piesārņo publisko infrastruktūru, nepaliksim vienaldzīgi un par šādiem gadījumiem informēsim Valmieras novada pašvaldības policiju zvanot pa tālruni 8484.”
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Arī Ventspilī trako labieriecību postītāji
Arī Ventspilī uzdarbojas tualešu huligāni. Ventspils Komunālā pārvalde informē: “Diemžēl Sporta ielā 5, līdzās Ventspils skeitparkam, izdemolēta publiskā tualete, kas apmeklētājiem tika atvērta vien šā gada 5. jūlijā. Nodarīto bojājumu dēļ tualete šobrīd ir slēgta un apmeklētājiem nav pieejama. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Teritorijā tiek veikta videonovērošana, un tiek pārbaudīti videoieraksti, lai noskaidrotu vainīgās personas un sauktu tās pie atbildības. Atgādinām, ka kopš 2025. gada 1. maija visas deviņas Ventspils publiskās automātiskās tualetes ir pieejamas bez maksas, lai nodrošinātu ērtības gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Diemžēl vandalisma un infrastruktūras neatbilstošas lietošanas dēļ rodas bojājumi, kuru novēršanai nepieciešami papildu līdzekļi. Aicinām ikvienu saudzēt pilsētas infrastruktūru un izturēties atbildīgi pret kopīgo īpašumu!”
Jēkabpilī drošības risku dēļ slēdz policijas ēku
Nu jau nedēļu valsts desmitajā lielākajā pilsētā – Jēkabpilī ir slēgta galvenā policijas ēka un vietējiem kārtības sargi jāmeklē citur. Valsts policijas Austrumzemgales iecirkņa ēka Jēkabpilī, Brīvības ielā 122, ir tukša, un durvis – slēgtas. Darbinieki telpas atbrīvoja pēc tam, kad vienā no otrā stāva kabinetiem nokrita griestu apmetums un piekaramo griestu konstrukcijas, vēsta Vidusdaugavas televīzija.
“Neviens darbinieks tajā brīdī neatradās vietā, kur notika bojājums. Neviena persona nav cietusi,” televīzija pastāstīja stāstīja policijas Austrumzemgales iecirkņa priekšniece Evita Galviņa. Jēkabpils novada būvvalde pēc objekta apsekošanas nolēma aizliegt ekspluatāciju ēkas visās telpās, jo tur ir konstatētas plaisas griestos un sienās, kā arī pastāv bažas, ka apmetuma atdalīšanās var turpināties.
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Iepriekš par šo objektu saņemtas tikai sūdzības par kosmētiskiem defektiem. Tomēr ēkā tā arī nav veikts kapitālais remonts. Pēc 2023. gada apsekošanas tika izstrādāts projekts un darbu saraksts iesniegts Iekšlietu ministrijai, bet lielais darbu apjoms tika noraidīts, jo nākotnē Jēkabpilī paredzēts būvēt Katastrofu pārvaldības centru, kurā tiktu apvienoti visi iekšlietu resori. Ņemot vērā to, Nodrošinājuma valsts aģentūra veica tikai nepieciešamākos ēkas uzturēšanas darbus.
Valsts policijas iecirkņa rīcībā ir telpas vēl divās adresēs Jēkabpilī. Uz tām tagad pārcelts vairums Brīvības ielā strādājošo. Policijas darbs turpinās, tomēr jaunie darba apstākļi ir apgrūtinoši, jo telpās ar jau esošu noslodzi jārod vieta vēl aptuveni 40 darbiniekiem no slēgtās ēkas, un vairāki darbinieki nu saspiesti vienā kabinetā, bet citiem jāmēro ceļš uz kaimiņpilsētu Alūksni.
Tā kā ilgstoši strādāt šādos apstākļos būtu grūti, Jēkabpils novada pašvaldība piedāvājusi nepieciešamības gadījumā policijas vajadzībām nodot kādu no saviem īpašumiem.