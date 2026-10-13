Populārās “Squishy Dumpling” rotaļlietas pārbauda Latvijā: atklāj pārkāpumus veikalos
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) tirgus uzraudzības ietvaros ir veicis dažādu veidu antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas “Squishy Dumpling” paraugus ekspertīzes veikšanai, veicot rotaļlietu marķējuma pārbaudes klātienes veikalos Rīgā un Latvijas reģionos, kā arī apsekojot tiešsaistes tirdzniecības vietas.
Ņemot vērā sabiedrībā izskanējušo informāciju par antistresa rotaļlietas “Squishy Dumpling” izņemšanu no tirgus un atsaukšanu no patērētājiem citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā un Dānijā, pamatojoties uz rotaļlietas sastāvā atklāto būtiski pārsniegto ķīmiskās vielas — benzola — koncentrāciju, arī PTAC no patērētājiem ir saņēmis vairākas sūdzības par šīs un arī citu antistresa rotaļlietu specifisko ķīmisko aromātu, kas radījis bažas par šo rotaļlietu drošumu.
Pamatojoties uz saņemto informāciju, PTAC izņēma trīs dažādu veidu un dažādu ražotāju rotaļlietas “Squishy Dumpling” paraugus ekspertīzes veikšanai laboratorijā, lai pārliecinātos par benzola, kā arī vēl 18 citu ķīmisko vielu satura koncentrāciju rotaļlietā. Par diviem no izņemtajiem paraugiem pirms tam tika saņemtas arī patērētāju sūdzības par specifisko aromātu. Ekspertīzes rezultātā nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas.
PTAC atkārtoti informē, ka ķīmisks aromāts var būt konkrētās preces īpatnība un viennozīmīgi nevar liecināt par rotaļlietas neatbilstību drošuma prasībām, kā arī, ja citās valstīs tiek konstatēts, ka minētā rotaļlieta ir neatbilstoša, tas automātiski nav attiecināms uz Latvijas tirgū piedāvātajām rotaļlietām, ja tām ir atšķirīgs ražotājs un identifikācija, lai gan rotaļlietas vizuāli ir līdzīgas vai pat vienādas. PTAC paskaidro, ka ekspertīzē konstatētu neatbilstību gadījumā no tirgus tiek izņemtas tikai rotaļlietas ar konkrēto identifikāciju un testēšanas rezultāti nav attiecināmi uz ikvienu tāda veida tirgū pieejamo rotaļlietu.
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Veicot klātienes pārbaudes veikalos gan Rīgā, gan reģionos, tika konstatēti septiņi dažādu veidu antistresa rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, kā rezultātā to tirdzniecība tika apturēta un kopā no tirdzniecības tika izņemtas vairāk kā 40 antistresa rotaļlietu vienības.
PTAC veica astoņus tiešsaistes tirdzniecības vietu apsekojumus, kuros tiek piedāvāta rotaļlieta “Squishy Dumpling”, un visās vietnēs tika konstatētas neatbilstības informācijas norādīšanā. Dažos gadījumos komersants novērsa neatbilstības, nodrošinot visu nepieciešamos informāciju, bet lielākajā daļā gadījumu komersants rotaļlietas izņēma no tiešsaistes tirdzniecības vietas piedāvājuma. Vienā gadījumā komersants rotaļlietas izņēma pirms PTAC pieprasījuma saņemšanas, savukārt vienā gadījumā tiek turpinātas tirgus uzraudzības darbības, jo komersants nesadarbojas ar PTAC un vēl nav veicis korektīvās darbības.
Papildus PTAC regulāri seko līdzi Eiropas Savienības Ātrās informācijas apmaiņas sistēmā par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu (Safety Gate) ievietotajai informācija par tirgū pieejamām neatbilstošām rotaļlietām, bet līdz šim brīdim Safety Gate paziņotās antistresa rotaļlietas, t.sk. “Squishy Dumpling”, Latvijas tirgū nav konstatētas.
PTAC atkārtoti aicina vienmēr iegādāties rotaļlietas no uzticamiem tirgotājiem un internetveikaliem, kā arī pārliecināties, ka rotaļlietai ir norādīts:
- CE atbilstības marķējums (uz rotaļlietas vai tās iepakojuma),
- ražotāja nosaukums (firma) vai reģistrētā preču zīme un adrese,
- identifikācijas elements, piemēram, modeļa numurs, svītrkods u.c.
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PTAC atgādina – nekad nepērciet rotaļlietas, kurām nav CE atbilstības marķējuma! Aicinām patērētājus ziņot par neatbilstošām rotaļlietām, kas varētu būt nedrošas vai izraisījušas traumas, sūtot vēstuli uz e-pastu pasts@ptac.gov.lv vai aizpildot formu PTAC mājaslapā ptac.gov.lv.