Šodien vairākas stundas Eiropā nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes
Šodien no plkst. 8 līdz 17 Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes, savukārt ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs iespējams apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus, informēja Latvijas Digitālajā veselības centrs (LDVC).
Pakalpojumu pārtraukums saistīts ar plānotiem Eiropas pārrobežu e-veselības datu apmaiņas platformas tehniskajiem uzlabojumiem. To laikā ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs pieejami pacientu veselības dati, kas ievietoti E-veselības portālā.
LDVC atgādina, ka kopš 2024. gada 4. marta Latvijas iedzīvotāji var izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes zāļu saņemšanai citās ES dalībvalstīs, ar kurām Latvija nodrošina e-recepšu pārrobežu datu apmaiņu, piemēram, komandējuma vai tūrisma brauciena laikā.
Līdz šim Latvijas iedzīvotāji savas e-receptes varējuši izmantot Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Horvātijā, Kiprā, Lietuvā, Polijā, Somijā un daļā Spānijas. Šo valstu pilsoņi var iegādāties ar e-receptēm izrakstītās zāles Latvijas aptiekās.
Latvija nodrošina pārrobežu veselības pamatdatu apmaiņu arī ar Čehiju, Igauniju, Franciju, Grieķiju, Horvātiju, Kipru, Maltu, Nīderlandi, Portugāli, Somiju un Spāniju. Nepieciešamības gadījumā ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas šajās valstīs var apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus, piemēram, noteiktas diagnozes un informāciju par pēdējo sešu mēnešu laikā veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.
SIA "Latvijas Digitālās veselības centrs" izveidots 2024. gada augustā, bet kopš 2025. gada 1. janvāra tas no NVD pārņēmis E-veselības pārziņa funkciju un nodrošina arī NVD Vadības informācijas sistēmas uzturēšanu.