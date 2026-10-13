Prezidents Rinkēvičs un premjers Kulbergs uz pāris dienām nodod pienākumus aizvietotājiem
Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam uzturoties darba vizītē Slovēnijā, viņa vietu ceturtdien un piektdien izpildīs Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Prezidents 15. oktobrī un 16. oktobrī Slovēnijā piedalīsies Arajološas grupas neformālajā sanāksmē. Kā pirmajai prezidentu būtu jāaizstāj Saeimas spīkerei Daigai Mieriņai (ZZS), bet viņa šajā laikā atradīsies prombūtnē, tāpēc par aizvietotāju iecelta Kalniņa-Lukaševica.
Ceturtdien un piektdien ārpus valsts atradīsies arī premjers Andris Kulbergs (AS), kuru aizvietos viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS).
Premjeram šajās dienās plānota dalība Eiropadomes sanāksmē. Tavars par viņa aizvietotāju iecelts jau no trešdienas, 14. oktobra. Trešdien pa dienu gan Kulbergs vēl atradīsies Latvijā, tostarp viņam paredzēta tikšanās ar prezidentu un dalība Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēdē.