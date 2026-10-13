Vecrīgā, pārbūvējot siltumtrasi, atklāj senas liecības par rīdzinieku dzīvi pirms vairākiem gadsimtiem
Siltumtrases rekonstrukcijas laikā Doma laukumā atrastas seno rīdzinieku sadzīves liecības, informēja AS "Rīgas siltums" pārstāvis Ivo Valdovskis.
Viņš skaidro, ka rekonstrukcijas laikā, veicot arheoloģisko uzraudzību, atsedzās neliels, iepriekš nepārrakts arheoloģiskā kultūrslāņa posms. Tajā atrastie priekšmeti sniedz ieskatu rīdzinieku ikdienā vēlajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā.
Atradumu vidū ir māla trijkāju vārāmā trauka fragmenti ar dzeltenu glazūru iekšpusē, kā arī no vācu zemēm ievestu akmensmasas trauku lauskas. Tās saistāmas ar Zīgburgas baltās akmensmasas kausiem un Ķelnes-Frehenas apkārtnes brūni sālsglazētajām krūkām, norāda uzņēmuma pārstāvis.
Valdovskis stāsta, ka šie atradumi liecina gan par ēdiena gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. līdz 17. gadsimtu.
Kā uzsver uzņēmumā, atsegums apliecina, ka arī agrāk izbūvētu komunikāciju tuvumā Vecrīgā var būt saglabājušies neskarti kultūrslāņa posmi, kuros pat nelielā platībā iespējams iegūt vērtīgas ziņas par pilsētas pagātni.
Kā vēstīts, 7. septembrī "Rīgas siltums" sāka Doma laukumā esošo siltumtīklu pārbūvi. Plānots, ka vairāk nekā 50 gadus kalpojošo cauruļvadu nomaiņa nodrošinās augstāku siltumapgādes drošību un mazinās siltumenerģijas zudumus.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2025. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. martam, bija 208,386 miljoni eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 20,6% un sasniedza 40,254 miljonus eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums attiecīgajā periodā bija 208,381 miljons eiro, kas ir pieaugums par 10,1%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 56,1% - līdz 35,081 miljonam eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.