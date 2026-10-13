Daugavietis atkāpies no "Vienotības" valdes
Saeimas deputāts, Sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV) atkāpies no partijas "Vienotība" valdes, politiķis pavēstījis tviterī.
"Uzskatu, ka šajā četrgadē un Saeimas vēlēšanās esam pieļāvuši daudzas fundamentālas kļūdas kā "Jaunā vienotība", līdz ar to tur redzu arī savu atbildību, nespējot to visu novērst," klāsta Daugavietis.
Viņš norāda, ka pagājušā svētdienā aicināja kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas neesot sadzirdēts. Viņš aicina arī citus uzņemties atbildību par negatīvo rezultātu.
Vienlaikus viņš pauž cerību uz tikšanos nākotnes diskusijās par "Vienotības" un partiju apvienības "Jaunā vienotība" nākotni dažādos formātos.
Kā vēstīts, aizvadītajā nedēļā veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) paziņoja, ka atkāpsies no "Vienotības" domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties savu daļu atbildības par "Jaunās vienotības" vēlēšanu rezultātu. Abu Meri ir svītrotākais kandidāts "Jaunās vienotības" sarakstā ar 3369 mīnusiem.
15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Apvienotais saraksts", iegūstot 41 deputāta mandātu. Tālāk sekoja "Latvija pirmajā vietā" ar 17 deputātu vietām, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" - katrai 10 - un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem.