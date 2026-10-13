Koncertzālē “Latvija” skanēs Pētera Butāna un Rodiona Ščedrina mūzika
Sestdien, 17. oktobrī, plkst. 17.00 koncertzāle “Latvija” koncertā “Literatūras un mūzikas satikšanās” skanēs Rodiona Ščedrina spilgtā muzikālā fantāzija “Karmenas svīta” un Pētera Butāna cikls “Sešas dziesmas ar Friča Bārdas dzeju”. Šo skaņdarbu atskaņošanai koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents Aigars Meri pulcējis iespaidīgu mūziķu sastāvu.
Muzikoloģe Liene Jakovļeva, kura būs arī šī koncerta vadītāju, atgādina, ka sākotnēji “Karmenas svīta” tika radīta kā viencēliena balets, bet vēlāk kļuva arī par pieprasītu repertuāra sastāvdaļu pasaules ievērojamākajās koncertzālēs: ““Bizē mūzika ir ģeniāla... Es tikai koriģēju viņa ģenialitāti, lai tā varētu atklāties baleta žanrā,” šie vārdi pieder komponistam Rodionam Ščedrinam, kura “Karmenas svīta” tapusi, iedvesmojoties no Žorža Bizē operas “Karmena”. Bizē slavenākās operas tēmām piepulcējot vēl dažas no operas “Pertas skaistule” un mūziku lugai “Arliete”, Ščedrina balets ar ģeniālo Maiju Pļisecku skatītājus sajūsmināja. Bet šodienas klausītājos sajūsmu noteikti raisīs Aigara Meri vadītā Ventspils kamerorķestra saspēle ar sitaminstrumentālistiem, kuru sabiedrībā apvienojas gan pieredze, gan aizrautīga jaunība.”
Uz skatuves kopā ar Ventspils kamerorķestri muzicēs pieci sitaminstrumentu meistari – Guntars Freibergs, Pāvels Ginters (Pavel Guinter, Lietuva), Reinis Tomiņš, Edgars Zaurs un Kristiāns Lindenblats. Viņu rīcībā būs aptuveni 25 dažādi sitaminstrumentu veidi jeb gandrīz 50 instrumentu vienības. Marimbas, vibrafoni, ksilofoni, timpāni, kastaņetes un tamtami pārvērtīs skatuvi par iespaidīgu perkusiju pasauli, kur katra instrumenta maiņa prasa teju horeogrāfisku precizitāti.
Koncertā “Literatūras un mūzikas satikšanās” jauktais koris “Ventspils”, Inita Āboliņa (akordeons), Zane Volberga (klavieres), Gidons Grīnbergs (vijole), Ivars Ozols (kontrabass) un Edgars Zaurs (sitaminstrumenti) atskaņos komponista Pētera Butāna ciklu “Sešas dziesmas ar
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Friča Bārdas dzeju. Dzejnieka poētiskā pasaule – dabas izjūta, klusums, mīlestība un ilgas – Pētera Butāna mūzikā atdzīvojas ar smalku emocionalitāti un izteiksmību.
“Aizrautība valda arī Pētera Butāna ciklā “Mīlestības dziesmas”. Friča Bārdas dzeja un tango? Šķietami nesavienojami tas sākotnēji šķitis arī komponistam, saņemot diriģenta Sigvarda Kļavas uzaicinājumu rakstīt tango. Bet rezultāts šajā nu jau tik pazīstamajā ciklā ir ugunīgs, kaismīgs un atbruņojošs – vienaldzīgai pelēcībai šeit vietas nav,” pārliecināta Liene Jakovļeva.
Pasākumu atklās Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības starptautiskās literārās balvas “Sudraba tintnīca” pasniegšanas ceremonija.
Koncertu organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Biļetes nopērkamas koncertzāles “Latvija” kasē un visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, kā arī internetā – bilesuparadize.lv.