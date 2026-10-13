Otrdien saglabāsies daudz mākoņu.
Sabiedrība
Šodien 07:05
Migla, mākoņi un pa kādam saules staram: kāds laiks otrdien gaidāms Latvijā?
Otrdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, tomēr dienas gaitā daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Priekšpusdienā dažviet joprojām būs migla. Vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns vējš un bezvējš.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.
Rīgā, izklīstot miglai, ir cerība sagaidīt kādu saules staru, nav gaidāmi nokrišņi, vējš būs lēns, gaisa temperatūra nepārsniegs +12 grādus.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1020 hektopaskāli jūras līmenī.