Migla, mākoņi un pa kādam saules staram: kāds laiks otrdien gaidāms Latvijā?
Foto: Edijs Pālens/LETA
Otrdien saglabāsies daudz mākoņu.
Sabiedrība

Migla, mākoņi un pa kādam saules staram: kāds laiks otrdien gaidāms Latvijā?

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Otrdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, tomēr dienas gaitā daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Migla, mākoņi un pa kādam saules staram: kāds laik...

Priekšpusdienā dažviet joprojām būs migla. Vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns vējš un bezvējš.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.

Rīgā, izklīstot miglai, ir cerība sagaidīt kādu saules staru, nav gaidāmi nokrišņi, vējš būs lēns, gaisa temperatūra nepārsniegs +12 grādus.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1020 hektopaskāli jūras līmenī.

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