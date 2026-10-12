Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1990. gadā dzimušo Sauļus Staškus.
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Šodien 22:00
Itālijā bez vēsts pazudis Sauļus Staškus - policija aicina sabiedrību palīdzēt viņu atrast
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1990. gadā dzimušo Sauļus Staškus, kurš atradās Itālijā, Neapolē.
Pēdējo reizi saziņa ar viņu bija 2026. gada 10. oktobrī, un kopš tā brīža nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums ap 165 cm, slaidas miesas būves, gaišas krāsas mati, iespējams, ģērbies džinsu biksēs, zilā sporta jakā, kājās gaiši sporta apavi.
Īpašās pazīmes: tetovējumi – skorpiona attēls galvas deniņkaula kreisajā pusē, uz kreisā pleca mugures pusē – svari.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112.
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1990. gadā dzimušo Sauļus Staškus.