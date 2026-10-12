Pēc satraucošajiem incidentiem uz Latvijas-Baltkrievijas robežas VDD sācis kriminālprocesu
Valsts drošības dienests (VDD) sācis kriminālprocesu saistībā ar anonīmu personu izplatītajiem draudiem veikt diversijas pret Baltkrievijas robežvalstīm, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).
Oktobra sākumā notika incidenti uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kur maskās tērpti un bruņoti cilvēki vispirms mēģināja Latvijā no Baltkrievijas "iespiest" 20 nelegālos migrantus, bet vēlāk daži šādi maskās tērpti cilvēki slepus iekļuva Latvijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga pāris kameras. Vēlāk "Telegram" vidē parādījās anonīms video, kurā atbildību par notikušo it kā uzņēmusies grupa no Baltkrievijas "Melnie rusi".
LTV aptaujātie eksperti bijuši skeptiski par šādas aktīvistu pašizveidoptas un faktiski nezināmas grupas reālu pastāvēšanu, jo tādu agresorvalstīs neļautu izveidot specdienesti. Drīzāk notikušais esot daļa no informācijas operācijas draudu sajūtas radīšanai, kuru īsteno agresorvalstu dienesti.
Pēc incidentiem izplatītā video kāds zem maskas un saulsbrillēm paslēpies vīrietis solās turpināt slēptas operācijas un diversijas pret Baltkrievijas kaimiņvalstīm.
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts vērtēja, ka šāda grupējuma nav, bet tas, kas notiek uz robežas, ir informācijas operācija, kuru realizē specdienesti. "Mērķis ir uzkurināt emocionālo aspektu, it īpaši tām cilvēku grupām, kas tiešām par to satraucas. Es pieņemu, varbūt baltkrievi grib tā kā parādīt - ka mēs tie neesam. (...) Neļausim sev pūst miglu acīs! Tas, kas notiek uz robežas, ir pa tiešo saistīts gan ar Baltkrievijas, Krievijas varas iestādēm. Tas, ko viņi tur tagad taisa, tā ir tīrā informācijas operācija."
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Tikmēr VDD pievērsis uzmanību minētajam paziņojumam. Dienests 9. oktobrī sācis kriminālprocesu par noziedzīgas organizācijas izveidošanu nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret mieru, Latviju un Ukrainu. Izmeklēšanas interesēs VDD no plašākiem komentāriem atturas.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) iepriekš informēja, ka 5. oktobra vakarā vismaz 20 nelegālo migrantu grupa trīs maskās tērptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva.
Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS apliecināja, ka, spriežot no attāluma, pavadoņi bija bruņoti ar pistoli.
Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras, informēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība.
Jau vēstīts, ka valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
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Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apturēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni.