Rīgā sākusies Norai Ikstenai veltītā īpašā notikumu nedēļa
Pirmdien, 12. oktobrī, Rīgā ar rakstnieces Noras Ikstenas grāmatas "Bezgalības" atvēršanas svētkiem sākusies viņai veltītā notikumu nedēļa "Noras māja". Īpašajā ...
FOTO: ar aizkustinošu vakaru Rīgā sākusies Noras Ikstenas dzīves svinēšana
Pirmdien, 12. oktobrī, Rīgā ar rakstnieces Noras Ikstenas grāmatas "Bezgalības" atvēršanas svētkiem sākusies viņai veltītā notikumu nedēļa "Noras māja". Īpašajā literatūras un mūzikas vakarā piedalījās arī aktieri Baiba Broka un Gundars Āboliņš. Sešu dienu garumā Rīgā un Ikšķilē ar koncertiem, sarunām, kino un literatūru tiks godināta šā gada sākumā mūžībā aizgājusī rakstniece.
Pasākums norisinājās Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas "Prokrastinācija un radīšana" mansardā, Mārstaļu ielā 6. Noras Ikstenas prozas un mūzikas pasaules vakarā līdzās Baibai Brokai un Gundaram Āboliņam piedalījās arī Dace Sparāne, savukārt par muzikālo noskaņu rūpējās Sigvards Kļava.
Vakara centrā bija grāmatas "Bezgalības" atvēršana. Tajā apkopoti Noras Ikstenas teksti, kas sākotnēji publicēti laikrakstos no 2001. līdz 2009. gadam un vēlāk iekļauti izlasēs "Sīlis spoguļstiklā" un "Šokolādes Jēzus". Grāmata ļauj no jauna iepazīt rakstnieces pārdomas par dzīvi, pasauli un cilvēku savstarpējām attiecībām.
Dienas gaitā tika pieteikta arī Noras Ikstenas vārdā nosaukta stipendija, kuras mērķis būs atbalstīt jaunus talantus literatūrā. Iecerēts, ka pirmo stipendiju pasniegs 2027. gada 15. oktobrī.
Rakstniece Nora Ikstena pēc smagas slimības mūžībā devās šā gada 4. janvārī. Savukārt 15. oktobrī viņa būtu svinējusi savu 57. dzimšanas dienu.
Tieši tādēļ šī nedēļa iecerēta nevis kā tradicionāls piemiņas pasākums, bet gan kā rakstnieces dzīves svinēšanas turpinājums. Turpmākajās dienās paredzēta plaša kultūras programma. Otrdien, 13. oktobrī, apmeklētāji varēs noskatīties rakstniecei veltītus kino darbus, tostarp pēc viņas romāna motīviem uzņemto filmu "Mātes piens", kā arī satikt režisori Ināru Kolmani.
Trešdien, 14. oktobrī, gaidāms sarunu un garšu vakars, kurā tiks gatavotas receptes no Noras Ikstenas grāmatas "Dzīvespriecīgais vakarēdiens".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Īpaša programma paredzēta 15. oktobrī, rakstnieces dzimšanas dienā. Visas dienas garumā ekspozīcijā "Prokrastinācija un radīšana" būs dzirdami Noras Ikstenas pašas ierunātie eseju lasījumi, bet vakarā notiks grāmatas "Zelta graudu sijāšana" atvēršana un komponista Raimonda Tigula veltījuma koncerts.
Savukārt sestdien, 17. oktobrī, Ikšķilē tiks atklāta Noras Ikstenas lasītava. Tajā būs apskatāmi rakstnieces personīgie priekšmeti un viņas pasaulē pazīstamākā romāna "Mātes piens" tulkojumi vairāk nekā 30 valodās.
Tajā pašā dienā Ikšķilē, Daugavas prospektā 2, durvis vērs arī Noras māja, kur paredzēta tikšanās ar rakstnieces tuviniekiem, draugiem un domubiedriem.
Nedēļas idejas autore ir Noras Ikstenas māsa Indra Vilipsone, kura iepriekš Latvijas Radio uzsvērusi, ka pasākumu galvenais mērķis ir turpināt svinēt Noras dzīvi un uzturēt dzīvu viņas radošo mantojumu.
"Noras māja" norisināsies līdz 17. oktobrim, apliecinot, ka rakstnieces atstātie darbi, atmiņas un stāsti turpina vienot cilvēkus arī pēc viņas aiziešanas.