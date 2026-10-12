"Tas vairs nav tas, ko pazinām agrāk!" Iedzīvotāji pauž vilšanos par bērnībā iemīļotu saldumu
Vai bērnībā iemīļotie saldumi vairs negaršo tāpat kā agrāk? Šāds jautājums atkal uzvirmojis sociālajos tīklos, kur kāds Latvijas iedzīvotājs paudis vilšanos par iecienīto "Laimas" šokolādes zefīru "Maigums".
Sociālajā tīklā "Threads" Gatis dalījies pieredzē pēc tam, kad pēc ilgāka pārtraukuma nolēmis iegādāties kādreiz iecienīto šokolādes zefīru "Maigums". Tomēr cerētā bērnības garša tā arī nav sagaidīta.
"Šodien pēc ilgāka pārtraukuma nopirku šokolādes zefīru “Maigums”. Esmu vīlies. Tas vairs nav tas gaisīgais putotais krēms trauslajā šokolādes glazūrā. Pārvērsts par gumijota glikozes sīrupa un sintētisko recinātāju masu, kam nav nekā kopīga ar to “Maigumu”, ko pazinām agrāk," raksta vīrietis, pievienojot arī salduma sastāvu.
Viņa ieraksts izraisījis diskusiju, kurā vairāki komentētāji atzīst, ka piedzīvojuši līdzīgu vilšanos. "Piekrītu. Man agrāk tas bija mīļākais gardums, vairs ne," norāda kāda sieviete.
"Tad tās nav manas subjektīvās sajūtas. Garšo stipri līdzīgi lētiem ārvalstu analogiem," secina pats ieraksta autors.
Arī kāda ārzemēs dzīvojoša latviete stāsta, ka, viesojoties dzimtenē, pamanījusi izmaiņas bērnībā iecienītā garduma garšā. "Jā! Ciemojoties Latvijā, es tieši to pašu savai mammai teicu, jo šie ir mani mīļākie saldumi no bērnības. Plus jau no pagājušā gada paciņa ir palikusi vieglāka, par to pašu cenu. Ļoti žēl," raksta komentētāja.
Vairāki cilvēki īpaši izceļ zefīra konsistenci. "Es arī iegrābos staipīgā tekstūrā. Gumijoti," atzīst kāda pircēja.
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Tomēr ne visi uzskata, ka garduma kvalitāte ir nemainīgi slikta. Kāda komentētāja pieļauj, ka atšķirības varētu būt saistītas ar produkta uzglabāšanas ilgumu. "Kā nu kuru reizi trāpās. Citreiz labs, citreiz gumijots. Varbūt, kad ilgāk pastāv, tāds paliek," viņa spriež.
Jāpiebilst, ka neapmierinātība ar Latvijas saldumu ražotāja produkciju nav nekas jauns. Arī iepriekš pircēji publiski pauduši vilšanos par atsevišķu "Laimas" produktu garšu, sastāvu un kvalitāti.
Piemēram, 2025. gada jūnijā portālā "Sūdzības.lv" kāda pircēja rakstīja, ka pēc šokolādes "Lācītis ķepainītis" iegādāšanās jaunajā iepakojumā piedzīvojusi pamatīgu vilšanos. Viņasprāt, produkts vairs negaršojis kā agrāk, jo šokolādes garšu aizstājis izteikts saldums.
Uzņēmums "Orkla Latvija" toreiz atbildēja, ka līdz ar zīmola vizuālā tēla atjaunošanu atsevišķiem produktiem veiktas arī receptūras izmaiņas, lai tās atbilstu patērētāju vēlmēm un tirgus tendencēm. Uzņēmums skaidroja, ka piena šokolādes receptūras tikušas bagātinātas ar pienu, savukārt izmaiņas izvērtētas sadarbībā ar kvalitātes speciālistiem un pārtikas tehnologiem.
Tādējādi jaunākā diskusija vēlreiz aktualizējusi jautājumu, kas satrauc daļu Latvijas saldummīļu – vai gadu desmitiem iecienītie gardumi patiešām ir mainījušies, vai arī pircēju gaidas un garšas izjūta ar laiku kļuvusi citāda?