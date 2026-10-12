"Bērni pēc vannas ir pārsaluši!" Sākoties apkures sezonai, iedzīvotāju vidū uzvirmo diskusija - vieni salst, citi baidās no rēķiniem
Līdz ar vēsāka rudens laika iestāšanos Latvijas iedzīvotāju vidū atsākušās diskusijas par apkures sezonas sākumu. Kamēr vieni sūdzas par aukstiem dzīvokļiem, pārmērīgu mitrumu un pelējuma veidošanos, citi uzskata, ka ar apkures pieslēgšanu steigties nevajadzētu, jo tas nozīmē papildu izdevumus.
Sociālajā tīklā "Threads" kādas iedzīvotājas sašutums izraisījis plašu viedokļu apmaiņu, atklājot, cik atšķirīga situācija ir Latvijas mājokļos.
"Kopš kura laika Latvijas iedzīvotājiem ir normāli dzīvot mitrumā, salt, vairot pelējumu, dzīvot telpās, kur nežūst veļa un dvieļi?" sašutumu neslēpj ieraksta autore.
Viņa atceras laikus, kad radiatori dzīvokļos bijuši tik karsti, ka logus nācies turēt atvērtus teju visu diennakti. Tagad, viņasprāt, pārmērīga taupīšana novedusi pie situācijas, kad cilvēkiem savos mājokļos jāsalst. "Tagad kaut kāds taupīšanas režīms visiem iestājies par tiem 15 eiro mēnesī, toties cik tiks iztērēts elektrībā, pašiem piesildot dzīvokli. Tā apkures summa būtu izdevīga, nekā šitā čakarēt cilvēkus. Bērni pēc dušas, vannas ir pārsaluši," raksta sieviete.
Tomēr komentāros ātri vien atklājies, ka ne visiem apkures pieslēgšana nozīmētu tikai dažus papildu eiro. "Jā, man tie būtu 15 eiro – renovēta māja, alokatori. Manai vecmammai tie būs 100 eiro. Ir bišķi atšķirība, ne? Viena pilsēta," norāda kāda komentētāja.
Savukārt cita sieviete atklāj, ka viņas mājsaimniecībā gāzes apkures izlīdzinātais maksājums jau pieaudzis par 35 eiro mēnesī.
Neraugoties uz to, apkure ir ieslēgta, jo mitrums mājoklī kļuvis apgrūtinošs.
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Ne visi gan uzskata, ka apkures sezona būtu jāsāk pēc iespējas ātrāk. Kāda Grīziņkalna iedzīvotāja stāsta, ka dzīvo vecā mājā ar koka logiem, taču dzīvoklī nav mitruma un apkure pagaidām nemaz neesot nepieciešama. "Labāk ir nedaudz vēsāks, nekā karstumā cepties, ka pat pagulēt nevar pa nakti. Drēbes arī izžūst labi," viņa raksta.
Citi diskusijas dalībnieki iesaka izmantot elektriskos sildītājus vai gaisa sausinātājus. Tomēr arī šāds risinājums nav bezmaksas, un iedzīvotājiem jārēķinās ar papildu elektroenerģijas patēriņu.
Diskusija sakritusi ar apkures sezonas sākumu Rīgā. "Rīgas namu pārvaldnieks" paziņojis, ka no pirmdienas, 12. oktobra, tā apsaimniekotajās mājās ar centrālo apkuri tiks sākta pakāpeniska siltuma pieslēgšana. Plānots, ka process noslēgsies līdz 14. oktobrim. Uzņēmums skaidro, ka dzīvokļu īpašnieki var vienoties arī par agrāku vai vēlāku apkures pieslēgšanu savai mājai.
Turklāt modernie siltummezgli spēj automātiski pielāgoties laikapstākļiem. "Rīgas namu pārvaldnieka" apsaimniekotajās ēkās, āra temperatūrai pārsniedzot 12 grādus, apkure automātiski atslēdzas, lai nevajadzētu maksāt par nevajadzīgi patērētu siltumu.
Vienlaikus iedzīvotāju bažas par apkures izmaksām nav nepamatotas. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dati liecina, ka oktobrī siltumenerģijas tarifu pieaugums apstiprināts 39 regulējamiem komersantiem, bet samazinājums – pieciem. Vidējais tarifs salīdzinājumā ar septembri pieaudzis par 7,78%.